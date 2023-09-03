القومية لمياه الشرب تعلن عن انتهاء عدد من مشروعات الصرف الصحي بقرية الضواحي

في استجابتها لاستغاثة الوفد

أعلنت غادة عبد المنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انتهاء عدد من مشروعات الصرف الصحي بقرية الضواحي بمحافظة بور سعيد فضلًاغ عن استكمال الأعمال ببعض المناطق المستجدة والجاري العمل بها حاليًا حتى نهاية العام.

جاء ذلك في استجابة لشكوى قدمها عدد من المواطنين لجريدة الوفد في الاستغاثة المنشورة بيوم 5 أغسطس لعام 2023 تحت عنوان "قرية الضواحي ببورسعيد بشكون من مياه الصرف وانتشار أكوام القمامة.

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