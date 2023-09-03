الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المواطن الصحفى

في استجابتها لاستغاثة الوفد

القومية لمياه الشرب تعلن عن انتهاء عدد من مشروعات الصرف الصحي بقرية الضواحي

أعمال الصرف الصحي
أعمال الصرف الصحي

أعلنت غادة عبد المنعم منصور، مدير إدارة العلاقات العامة بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، عن انتهاء عدد من مشروعات الصرف الصحي  بقرية الضواحي بمحافظة بور سعيد فضلًاغ عن استكمال الأعمال ببعض المناطق المستجدة والجاري العمل بها حاليًا  حتى نهاية العام.

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ضبط وإزالة 360 مخالفة تعد على شبكات مياه الشرب بالفيوم

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رئيس مياه القناة: استمرار غسيل الشبكات وتحليل مياه الشرب

جاء ذلك في استجابة لشكوى قدمها عدد من المواطنين لجريدة الوفد في الاستغاثة المنشورة بيوم 5 أغسطس لعام 2023 تحت عنوان "قرية الضواحي ببورسعيد بشكون من مياه الصرف وانتشار أكوام القمامة.

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