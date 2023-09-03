ريلمي تحتفل بمرور 5 سنوات من الابتكارات في صناعة الهواتف الذكية

أعلنت ريلمي عن افتتاح فرع جديد لها بالسوق المصري، والذي يأتي كجزء من احتفالها بمرور خمس سنوات من الابتكار في مجال الهواتف الذكية وتقديِم أفضل المنتجات؛ مما يجعلها تحتفظ بالصدارة خاصةً في السوق المصري نظراُ لأهميته الكبيرة لها، حيث اعتمدت ريلمي على شعار "اجرؤ على القفز" والذي ساهم في دفعها نحو النجاح ضمن صناعة الهواتف الذكية. فخلال النصف الأول من العقد الأخير، تمكّنت ريلمي من تحقيق المركز ال 29 ضمن تصنيف Kantar BrandZ السنوي لأفضل 50 شركة عالمية في مجال إنشاء العلامات التجارية في الصين لعام 2023.

بمناسبة الذكرى الخامسة، تقدم ريلمي بفخر سلسلة ريلمي 11 برو, وهو تعبير عن التزامها بتقديم تجارب مبتكرة للمستخدمين. مدعومة بتقنيات متقدمة وتصميم مميز، تلك الأجهزة على وشك أن تترك أثرًا دائمًا في منافسات سوق الهواتف الذكية، محققةً اختراقات مستمرة في مجال الابتكار وتقديم تجارب استثنائية للشباب.

ميزة بارزة لسلسلة realme 11 Pro 5G هو تصميمها المثير للإعجاب. بالتعاون مع المصمم المشهور السابق للعلامة التجارية غوتشي، ماتيو مينوتو، قامت ريلمي بتصميم أخاذ. تتميز نماذج ريلمي برو بلوحة خلفية مصنوعة من جلد صناعي مزينة بشريط متشابك مستوحى من مدينة ميلان النابضة بالحياة.

تُقَدِّم هذه السلسلة تجربة مشاهدة استثنائية من خلال شاشة منحنية AMOLED ذات قياس 6.7 بوصة. تُظهِر التكوينات المتقدمة، المعتمدة على شريحة MediaTek Dimensity 7050 5G بتقنية تصنيع 6 نانومتر، إلى جانب وحدة معالجة الرسومات Mali-G68، توازنًا مثاليًا بينها لتطوير معيار جديد للأداء، مما يُمنَحك تجربة فريدة ولا مثيل لها.

منذ تأسيسها، استخدمت ريلمي روح "اجرؤ على القفز" لتدفع بالابتكار في تطوير المنتجات، مقدمةً أفكارًا جديدة وإمكانيات فريدة لجمهورها الشبابي. وحتى الآن، كانت الرحلة مذهلة، مع إنجازات مثل تعيين جهاز ريلمي GT 3 لمسابقة كأس شرف ملكات الكرة الشهيرة لعام 2022، وريادة 200 ميجابكسل في عدسة التكبير لهاتف ريلمي برو+ 11. علاوةً على ذلك، يُسلّط التزام الشركة بمبدأ "لا قفزة، لا إطلاق" الضوء على التفاني في تقديم منتجات ثورية.

منذ بداياتها المتواضعة، وعلى مدى الخمس سنوات الماضية، حققت ريلمي نموًا مذهلاً باستخدام استراتيجيتها الذكية المعروفة بـ "الأصول الخفيفة، ووسائل القنوات القصيرة، وتفضيل التجارة الإلكترونية"، حيث تجاوزت ريلمي التوقعات وواكبت عالم الهواتف الذكية بتأثير فعّال. وفي غضون عامين فقط، حصلت ريلمي على لقب أسرع علامة تجارية نموًا في الهواتف الذكية في العالم لأربعة أرباع متتالية (عبر "كاونتربوينت") وتصدرت التصنيف السابع في سوق الهواتف الذكية العالمي.

في سوق مهيمن عليه بواسطة كبار عمالقة التكنولوجيا المعروفين، استطاعت ريلمي بجرأة وتفكيرها المستدام التألق والتفوق، حيث تميز فريقها الشاب بقدرته على التكيف بسرعة والتحدي بكل ثقة من أجل تحقيق الابتكار. من خلال تنفيذ استراتيجية "نمو طويل الأمد" ومواجهة تحديات جائحة كوفيد-19 وتحديات أخرى، نجحت ريلمي بشكل مستمر في تجاوز التوقعات المحيطة بها.

وبهذه المناسبة أيضًا تٌقدم ريلمي ضمان لعملائها، حيث سيتم استلام الهواتف الدولية المباعة في مصر مع تقديم فاتورة الشراء، وذلك حين توافر قطع الغيار لجميع الهواتف ماعدا الهواتف الهندية والصينية، حيث لا يمكن استبدال أو استرجاع هذه الهواتف ولكن يتم فقط صيانتها.

بمناسبة دخول ريلمي لفصل جديد، تظل الشركة ملتزمة بوضع المستخدمين في صميم جهودها. ويُسلّط التزامها الثابت بالابتكار في مجالات عدة مثل الشاشة، والتصوير، والألعاب، والشحن، والشرائح الإلكترونية، والصناعة على نشاطها في تحقيق ذرواتٍ أعلى وارتفاعاتٍ أكبر في السنوات المقبلة.