بدء تسجيل بيانات المكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجي الجامعات

دأت وزارة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم الأحد، تسجيل بيانات المكلفين بأداء الخدمة العامة من خريجي الجامعات.

وذلك بعد صدور قرار بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام اعتبارا من 1/10/2023، بقرار وزاري من قبل الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

بدء تسجيل الخدمة العامة

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يجب على المكلفين ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة، التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، بداية من اليوم الأحد 3/9/2023، حيث كُلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، والإناث من خريجات الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2023.

ويشار إلى أن الخدمة العامة واجب وطني يؤديه الشباب من الجنسين خريجي الجامعات والمعاهد العليا -الإناث بصفة خاصة والذكور من يزيدون على حاجة القوا​ت المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية- لمدة عام وحد في أحد المجالات ذات الطابع القومي، التي تتماشى مع الاحتياجات التنموية للدولة مثل: محو الأمية، تنظيم الأسرة، المبادرات القومية ومبادرات الوزارة كحياة كريمة، برنامج وعي، وأيضًا برنامج فرصة، تنمية المجتمعات، الأسر المنتجة، خدمات تعليمية خدمات طفولة وغيرها؛ لمواجهة المشكلات والظواهر الاجتماعية.