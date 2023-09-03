OPPO تُطلق هواتفها القابلة للطي في الأسواق العالمية قريباً

أعلنت OPPO ، الشركة المتخصصة عالمياً في مجال الأجهزة والهواتف الذكية، عن إطلاق معايير مُميزة وجديدة للهواتف القابلة للطي مع الإعلان عن معالم الهاتف OPPO Find N3 Flip وتوافره في الأسواق خلال فعالية الإطلاق العالمي القادمة.

قال بيت لاو، مدير المنتجات ونائب رئيس شركة OPPO، " صنعنا أفضل هاتف قابل للطي عندما أطلقنا للعالم الهاتف المُميز Find N2 Flip،والذي أصبح الهاتف الأول القابل للطي في الصين. وكُنا فخورين جداً بما حققناه. أما بالنسبة للهاتف الجديد Find N3 Flip، فنحن نقدم تحديثاً في كل العناصر المُتعلقة بالهاتف بما في ذلك تصميم فريد وتجربة رائعة لغطاء الشاشة، وكاميرا جديدة تعيد تعريف مستوى أداء الكاميرات في الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث نعد عُملائنا بتقديم الأفضل على الإطلاق من خلال الهاتف الجديد Find N3 Flip.

وأخيراً انتهى الانتظار لنظام كاميرات رائد في الهواتف الذكية القابلة للطي، حيث يأتي الهاتف الجديد Find N3 Flip بإمكانيات لا مثيل لها في التصوير مع كاميرات على مستوى عالمي ومحرك OPPO المميز للكاميرات وتقنية Hasselblad الرائدة في التصوير.

وتم تحديث الهاتف بغطاء للشاشة أكثر قوة وتميزاُ وتصميم أنيق جذاب يخطف الأبصار، مع بطارية تدوم لفترة أطول، والكثير من المميزات والخواص الأخرى. ويكتب الهاتف الذكي القابل للطي Find N3 Flip فصل جديد في قصة الهواتف القابلة للطي من خلال هاتف عملي رائع ونظام تصوير بإمكانيات هائلة.