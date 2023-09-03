إي تاكس تعد استراتيجية مدتها 5 سنوات لضمان تحقيق أهداف التوسع المستقبلية

انتهت شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية "إي تاكس" eTax المملوكة لوزارة المالية المصرية ومجموعة "إى فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية وشركة أسيس، من إعداد استراتيجية تطوير مؤسسي لمدة 5 سنوات بالتعاون مع مكتب استشارات عالمي، لضمان تحقيق أهدافها المستقبلية في ظل خططها للتوسع محليا وإقليميا.

والاستراتيجية التي شرعت "إي تاكس" وشركة الاستشارات العالمية في إعدادها خلال العام الجاري، تدخل حيز التنفيذ بداية من العام القادم 2024، وقد تم تطويرها عقب مراجعة الاستراتيجية الحالية للشركة وتحليل الأداء على مدار فترة عملها منذ التأسيس، وإضافة أهداف التوسع لتصبح قيد التطبيق العملي.

وفي ظل امتلاكها لرؤية مستقبلية طموحة، حرصت "إي تاكس" على تزويد الاستراتيجية الجديدة بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لتقييم مدى التطور المتحقق، وخارطة طريق تنفيذية تراعي كافة متغيرات وظروف السوق الحالية والمتوقعة للوصول إلى الهيكل التنظيمي ونموذج العمل الذي يضمن الاستدامة الاقتصادية للشركة ويحدد آليات تعاونها مع مختلف الجهات الخاصة والحكومية.

وقد قام المكتب الاستشاري بالتعاون مع فريق “إي تاكس” على مدار مدة المشروع لتحقيق ما يلي:

وضع الاستراتيجية المؤسسية والتي تشمل بيان واضح للرؤية والرسالة وتحديد أهداف استراتيجية خمسية ذات مؤشرات أداء رئيسية واضحة

ترجمة الرؤية إلى خارطة طريق تنفيذية واضحة، وتحديد أهداف المبادرات بشكل واضح

تحديد نموذج العمل المناسب الذي يضمن الاستدامة الاقتصادية لشركة «e-Tax» ونموذج التعاون مع مختلف الجهات (الخاصة والحكومية

وتأتي الخطوة في ظل سعي "إي تاكس" لتطوير أداء قطاعات العمل في الشركة بما يتوافق مع التجارب العالمية في مجالاتها وبما يخدم التوجه العام لمجموعة "إي فاينانس" ومصلحة الضرائب المصرية.

قال المهندس خالد عبدالغني الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة "إي تاكس"، إن الاستراتيجية الجديدة للشركة تستهدف رفع الجاهزية لاقتناص الفرص المتاحة محليا وإقليميا عبر الاستفادة القصوى من البنية التحتية للشركة، وضمان وجود عدة سيناريوهات استراتيجية بديلة لتحقيق الأهداف قصيرة وطويلة المدى في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها الأسواق عموما ومجالات ميكنة الأعمال والتحول الرقمي للموسسات على وجه خاص.

وأكد أن الاستراتيجية التي تعزز الحوكمة في كافة الهياكل التنظيمية للشركة من شأنها ترسيخ مكانة "إي تاكس" كمزود رائد للحلول الضريبية والخدمات الاستشارية الرقمية والارتقاء بتجربة دافعي الضرائب وتحسين رضا العملاء في كافة التعاملات الضريبية.