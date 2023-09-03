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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مختار مختار:"سيمبا قلق من الأهلي.. ومواجهة صن داونز مشكلة"

مختار مختار
مختار مختار

أعرب مختار مختار، لاعب الأهلي السابق، عن قلقه الشديد من مواجهة صن داونز، في حالة عبر المارد الأحمر لعقبة سيمبا التنزاني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري السوبر الإفريقي.

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد سحب قرعة دوري السوبر الإفريقي، والمقرر اقامتها في العشرين من أكتوبر المقبل.

وشدد مختار مختار على الأهلي قادر على تحقيق الفوز على أي فريق في القارة، لكن الحسابات دائمًا تختلف عندمواجهة صن داونز.

وأوضح أن الأهلي فريق متكامل، حيث أن اللاعبين المتواجدون في القلعة الحمراء قادرة على تعويض عدم التعاقد مع مهاجم.

تصريحات مختار مختار

تحدث مختار مختار في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "سيمبا التنزاني لديه قلق كبير من مواجهة الأهلي، لكنني (شايل هم) موقعة صن داونز الجنوب إفريقي".

وتابع: "الأهلي يستطيع تحقيق الفوز على أي فريق في إفريقيا، ولكن حساباتنا تختلف قبل مواجهة فريق صن داونز دائما".

بينما علق على عدم تعاقد فريقه مع مهاجم جديد، فقال: "القلعة الحمراء لديها فريق متكامل، حيث أن اللاعبين قادرين على تعويض عدم التعاقد مع مهاجم جديد، ولكن بشكل مؤقت".

وأتم مختار تصريحاته: "شريف لاعب جيد، والاحتراف في الدوري السعودي سيساهم في تطوير مستواه".

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