أهمية مهرجان العلمين للترويج للسياحة (فيديو)

كشف الدكتور حسام هزاع، خبير سياحي، أهمية مهرجان العلمين في الترويج للسياحة، مؤكدا أنه حقق نجاحًا كبيرًا، ووُلد عملاقا وبعث صورة إيجابية عن المدينة كمدينة سياحية.

وأضاف خلال لقاءه مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، أنّ المسابقات الرياضية التي شهدتها فعاليات المهرجان بالإضافة إلى الأغاني والموسيقى ونوعية السائح المستهدف في فنادق العلمين الراقية أدت إلى الترويج للمدينة التي اخترقت الخريطة السياحية للبلاد.

وأوضح أن العلمين منطقة واحدة تحتاج إلى فنادق كثيرة، إذ تحتوي على أكثر من 15 ألف غرفة، ولكن، هناك حاجة إلى 25 ألف فرصة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار من المصريين أو الخليجيين أو الأجانب.

وشدد على أهمية تسهيل كل الإجراءات للمُستثمرين المصريين والأجانب، حتى انتهاء بناء الفنادق كافة، مثل الإعفاءات الضريبية والحصول على الأراضي بأسعار معقولة.