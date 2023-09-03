رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي

شهد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد توقيع اتفاقية رائدة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتطوير وتأهيل مطار بغداد الدولي.

وأكد رئيس الوزراء في بيان أوردته قناة السومرية نيوزأن هذه الاتفاقية هي واحدة من سلسلة اتفاقيات ستعقد مع القطاع الخاص، الذي سيأخذ دور الشريك في تطوير البنى التحتية لمختلف القطاعات الحيوية في العراق، ضمن رؤية اقتصادية تمتد إلى عام 2030، تعزز من البنى التحتية التي يحتاجها النماء المستدام للاقتصاد العراقي.

وشدد السوداني على أن الحكومة أولت ملف مطار بغداد الدولي الأهمية؛ لما يمثله من واجهة حضارية تمثل العراق وشعبه، وذلك يندرج في إطار رؤية متكاملة تشمل جميع المطارات وترتكز أيضاً على تنويع وسائط النقل والترابط مع دول المنطقة والعالم.

وتتضمن الاتفاقية أن تقوم مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، بتقديم الاستشارات لمسار تنمية دور القطاع الخاص، وتعزيز دخوله في ساحة الخدمات العامة بالشراكة مع القطاع العام، والقطاعات التي تواجه تحديات مستقبلية.

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تملك تجارب رائدة في المنطقة والعالم بمجال تأهيل المطارات، حيث أشرفت سابقاً على تطوير وتوسعة أهم المطارات في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان.