الداخلية تضبط 299 قضية مُخدرات و76 قطعة سلاح

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(299) قضية مخدرات ، (76) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (66200) حكم قضائى متنوع.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (299) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (316) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (134,567 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (32,585كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,589 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (15,100كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,630كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1,420 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (435 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (400 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (210 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (15 جرام).

عدد (1474) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (76قطعة سلاح نارى بحوزة 67متهم).. وذلك على النحو التالى :

(7) بنادق آلية .

(6) بنادق خرطوش .

(2) طبنجة.

(61) فرد محلى .

(79) طلقة مختلفة الأعيرة .

(10) خزينة متنوعة .

ضبط (255) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (66200) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(251) حكم جناية.

(20005) حكم حبس جزئى.

(4394) حكم حبس مستأنف.

(32915) حكم غرامة.

(8635) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط(3) تشكيلات عصابية ، ضموا (9) متهمين ، إرتكبوا (27) حادث متنوع.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (41) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26536) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.