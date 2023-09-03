كابوس كثافة الفصول يطارد أولياء الأمور بالإسكندرية

الشريف" يطمئن اولياء الامور: "إنشاء 25 مدرسة بتكلفة 302 مليون جنيه

أسابيع قليلة ويبدأ العام الدراسى الجديد، تشهد مدارس الإسكندرية استعدادات مكثفة للعام الدراسى الجديد، من حيث تجهيز المدارس، وزيادة عدد الفصول الدراسية لتقليل الكثافة الطلابية، بالإضافة إلى التنسيق مع الأحياء المختلفة لرفع الإشغالات والنظافة بمحيط المدارس، استقباًلا للعام الدراسى الجديد.

كانت ترددت الأيام الماضية العديد من شكاوى أولياء الأمور بالمدارس من كثافة أعداد الطلاب داخل المدارس مما تعوق العملية التعليمية داخل الفصل وتؤثر على استيعاب الطلاب، أكد أولياء الأمور، أن أبناءهم يواجهون معاناة حقيقية ومأساة تمنعهم من تحصيل دروسهم، موضحين أن الطلاب لا يجدون مقاعد يجلسون عليها داخل الفصول العام الماضى، لذلك نطالب المسئولين أن يضعوا ذلك فى خطتهم، خصوصًا أننا على وشك بدء العام الدراسى الجديد، مشددين على أنها أبسط حقوق هؤلاء الطلاب توفير مكان مناسب لتلقى العلم فى مدارسهم.

وأشار أولياء الأمور إلى أن الوضع فى المدرسة والفصول سيئ للغاية، حيث ارتفعت كثافة الفصول بشكل كبير تجاوز الـ"70 طالبًا" فى الفصل، مما أدى إلى جلوس الطلاب بجوار بعضهم دون وجود فواصل بين المقاعد، موضحين هذا الأمر قد يؤثر على إصابة بعضهم بالأمراض المعدية، نظرًا لملاصقتهم لبعض داخل الفصل.

وتساءل أولياء الأمور، هل يستطيع المدرس داخل الفصل أن يشرح، أو يوصل المعلومة للطلاب فى ظل ارتفاع الكثافات بالشكل الكبير؟

مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحل الأزمة وإنقاذ الأطفال من شبح ارتفاع كثافة الفصل لتحصيل دروسهم والاستفادة من وجودهم داخل المدرسة.

" انشاء 25 مدرسة بتكلفة 302 مليون جنيه

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة انتهت خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2023 من إنشاء 5 مدارس بإجمالى 82 فصلًا وبتكلفة تقدر بـنحو 57 مليونًا و691 ألف جنيه، مضيفًا بأنه جارٍ العمل على إنشاء 25 مدرسة أخرى بإجمالى 659 فصلًا وبتكلفة تقدر بنحو 302 مليون جنيه.، وأكد "الشريف"، على أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة لهم، وخاصة فيما يختص بالتوسع فى بناء مدارس جديدة وزيادة عدد الفصول، للحد من تكدس الطلاب بالفصول لا سيما فى المناطق الأشد احتياجًا لوجود مدارس.

وأكد الشريف، أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء الأحياء والمختصين بنظافة وتطهير المدارس ومحيطها حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وكذلك إزالة الإشغالات والباعة الجائلين كافة من محيط كل المدارس، لتوفير بيئية ملائمة للطلاب، وللحفاظ على السيولة المرورية.

" صيانة المدارس بـ50 مليون جنيه":

أوضح المهندس أحمد عبدالكريم، مدير هيئة الأبنية التعليمية، أن المدارس التى تم صيانتها على مستوى المحافظة خلال الأشهر الـ6 الماضية بلغت 19 مدرسة بإجمالى تكلفة تقدر بـ 50 مليونًا و237 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه جارٍ صيانة 35 مدرسة أخرى بإجمالى تكلفة 116 مليونًا و741 ألف جنيه.

"حياة كريمة حققت طفرة بمدارس غرب"

وقال الدكتور عربى أبوزيد، مدير المديرية التربية والتعليم، إن مدارس الإسكندرية تستعد لاستقبال الطلاب للعام الجديد، حيث تشهد طفرة ونقلة نوعية فى العملية التعليمية، فى ظل توجيهات القيادة السياسية، ووزير التربية والتعليم، ودعم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

أشار إلى أن هناك صيانة شاملة للمدارس وهناك دخول مدارس جديدة الخدمة هذا العام، بلغت عددها 30 مدرسة وذلك لزيادة استيعاب أعداد الطلاب لتقليل الكثافة الطلابية داخل المدارس، وأيضا توزيع المعلمين والمعلمات على المدارس المختلفة بمدارس المحافظة وبناء قدرات المعلمين من خلال برامج تدريبية أولى بها وزير التربية والتعليم، لبناء قدرات المعلمين، سواء فى آليات التعامل وطرق التدريس والثقافة العامة.

وأصدر أبوزيد، تعليمات مشددة لمديرى عموم الإدارات لمتابعة هذه الاستعدادات، حيث أكّد ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة التى من شأنها تحقيق انضباط وانتظام العملية التعليمية، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور، وتكثيف عمل غرف العمليات بالإدارات التعليمية التسع، والالتزام بالبرنامج الزمنى الوارد من الوزارة للأنشطة التربوية والبطولات والمسابقات المختلفة، والالتزام بتنفيذ لائحة الانضباط المدرسى.

شدّد مدير المديرية فى تعليماته لمديرى عموم الإدارات بضرورة متابعة التزام المدارس بالاستعداد للدراسة بتوفير جداول الفصول وتسليم الكتب واستكمال تفعيل الأنشطة واليوم الرياضى بنسبة 25% جديدة لتصبح نسبة تفعيله 75% بمدارس المحافظة، ومتابعة غلق مراكز الدروس الخصوصية، وتكثيف عمل المتابعات الميدانية لمتابعة الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية ومدى انتظام العملية التعليمية، وتنظيم ندوات ثقافية وبرامج زيارات ورحلات ميدانية للطلاب للتوعية بالمشروعات القومية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية، إلى أن مشروعات حياة كريمة، نقلت مصر نقل نوعية فى ظل اهتمام القيادة السياسية، ومنها مناطق برج العرب والعامرية، حيث افتتاح عدد كبير من المشروعات، منها المدارس الجديدة، أو تجهيز المدارس بمعامل الحاسب الآلى والتطوير التكنولوجى، ذلك أدى إلى تخفيف العبء على المدارس، وزيادة الاستيعاب وتحقيق الجودة داخل العملية التعليمية.