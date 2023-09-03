رئيس النواب الليبي يؤكد ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم السبت ضرورة تشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن ذلك جاء خلال لقائه بمدينة القبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باثيلي، لبحث مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6".

من جانبه، أوضح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أنه لابد من بذل مزيد من الجهود والمشاورات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي تلبيةً لرغبة الشعب الليبي.