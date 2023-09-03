مدير معابد الكرنك: الوزير وجه بزيادة أجهزة تفتيش الحقائب لاستيعاب نمو الحركة السياحية المتوقعة





قال الدكتور الطيب غريب مدير معابد الكرنك إن وزير السياحة والآثار، وجه بزيادة عدد أجهزة تفتيش الحقائب في الكرنك إلى أربعة بدلًا من اثنين، بالتزامن مع توقعات ارتفاع التدفق السياحي لمعابد الكرنك والمتوقع أن يتراوح عدد زائري الكرنك بين 7 إلى 9 آلاف زائر في اليوم الواحد.

وأضاف غريب في تصريح للوفد، أن وزير السياحة شدد على الاستعداد التام لاستقبال الموسم السياحي الجديد، مشيرًا إلى أنه وجه بزيادة عدد الموظفين بمنافذ بيع التذاكر بالمناطق الأثرية المختلفة ومنافذ التفتيش.

يشار إلى أن وزير السياحة والآثار تفقد أمس آخر مستجدات أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، رافقه الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا، والدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، والدكتور الطيب غريب مدير معابد الكرنك، هذا بالإضافة إلى تفقد مركز الزوار الخاص بالمعبد ومتابعة تنفيذ منظومة التحول غير النقدي به.

وخلال الجولة استمع السيد الوزير إلى شرح مفصل من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن مراحل أعمال مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبري والتي تحتوي على 134 عمود، وذلك بهدف إزالة الاتساخات والسناج وإظهار الألوان الأصلية للمعبد، لافتا إلى أن جميع الأعمال تمت بأيادي مصرية خالصة من شباب المرممين والأثريين تحت إشراف قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار.

وأشار الدكتور مصطفي وزيري إلى أنه تم الإنتهاء من ترميم الناحية الجنوبية من صالة الأعمدة بالكامل بواقع 65 عمود من أصل 134 عمود، كما تضمنت الأعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي للأعمدة وحقن الأماكن المنفصلة وتقوية الأجزاء الضعيفة كما تم عزل الألوان بمادة مناسبة تحفظها من تأثيرات أشعة الشمس والعوامل الجوية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على ترميم الناحية الشمالية من الصالة للإنتهاء منها في أقرب وقت، وبذلك يكتمل ترميم أعمدة الصالة بالكامل.