وزير السياحة: نتوقع زيارة 15 مليون سائح خلال الموسم المقبل

وجه السيد أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، خلال تفقده منظومة التذاكر الالكترونية الجديدة، بتلاشي أية سلبيات قد تعكر صفو السائحين في الأقصر، وتذليل كافة العقبات، والاستعداد التام لاستقبال الموسم السياحي الجديد متوقعًا زيادة أعداد السائحين خلال هذا الموسم إلى 15 مليون سائح من مختلف الجنسيات.

وأوضح الطيب غريب مدير معابد الكرنك أن الوزير وجه بزيادة عدد الموظفين بمنافذ بيع التذاكر بالمناطق الأثرية المختلفة ومنافذ التفتيش.

جاء ذلك خلال تفقده مشروعات الآثار بعدد من المواقع الأثرية في الأقصر، استعدادًا لموسم السياحة الشتوي، حيث تفقد الوزير آخر مستجدات أعمال ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، رافقه الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا، والدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، والدكتور الطيب غريب مدير معابد الكرنك، هذا بالإضافة إلى تفقد مركز الزوار الخاص بالمعبد ومتابعة تنفيذ منظومة التحول غير النقدي به.



وخلال الجولة استمع السيد الوزير إلى شرح مفصل من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن مراحل أعمال مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبري والتي تحتوي على 134 عمود، وذلك بهدف إزالة الاتساخات والسناج وإظهار الألوان الأصلية للمعبد، لافتا إلى أن جميع الأعمال تمت بأيادي مصرية خالصة من شباب المرممين والأثريين تحت إشراف قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار.

وأشار الدكتور مصطفي وزيري إلى أنه تم الإنتهاء من ترميم الناحية الجنوبية من صالة الأعمدة بالكامل بواقع 65 عمود من أصل 134 عمود، كما تضمنت الأعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي للأعمدة وحقن الأماكن المنفصلة وتقوية الأجزاء الضعيفة كما تم عزل الألوان بمادة مناسبة تحفظها من تأثيرات أشعة الشمس والعوامل الجوية، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على ترميم الناحية الشمالية من الصالة للإنتهاء منها في أقرب وقت، وبذلك يكتمل ترميم أعمدة الصالة بالكامل.

وأضاف أنه تم تغطية الجزء الجنوبي الشرقي من الصالة بسقف خشبي، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، للحفاظ على الألوان من أضرار أشعة الشمس المباشرة وتأثير العوامل الجوية.

وأعرب وزير السياحة والآثار عن كامل فخره بفريق العمل من المرممين وتقديره لمجهوداتهم والتي أسفرت عن هذه النتائج العظيمة، مؤكدًا على أن أعمال الترميم الجارية بمعابد الكرنك والتي تأتي بالتزامن مع قرب بدء الموسم السياحي الشتوي وما سوف تشهده محافظة الأقصر من نمو متزايد في الحركة السياحية الوافدة إليها، سوف تساهم بشكل كبير في تحسين التجربة السياحية خاصة لما يمثله معابد الكرنك من أهمية كبيرة كونه أحد أهم المقاصد السياحية المصرية بالأقصر.