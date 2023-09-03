تصفيات المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم وتجويده بالشرقية

عقدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، برعاية الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل أول الوزارة، التصفيات النهائية في المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم وتجويده على مستوى المحافظة.

استهدفت المسابقة: إكتشاف قدرات الشباب في تجويد القرآن الكريم، وتنمية الوعي لدى الشباب، والمشاركة الفعالة والتنافس بين الشباب.

يأتي ذلك فى إطار خطة الادارة العامة للشباب، ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، وحصل على المركز الأول أحمد نجاح مصطفى إدارة أولاد صقر، والمركز الثانى على السيد عبد المعبود إدارة شباب أبو كبير، والمركز الثالث محمد أشرف حسن إدارة فاقوس شرق، والمركز الرابع أمير محمود السيد محمد إدارة شباب الزقازيق شرق، والمركز الخامس أنس يسري عرفة ادارة شباب منيا القمح شرق.