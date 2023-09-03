الأحد 03 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تفاصيل وفاة شاب غرقًا خلال استحمامه

غرق شاب
غرق شاب

لقى شاب مصرعه غرقا خلال استحمامه في شاطئ جمصة بمحافظة الدقهلية، وتم انتشال الجثمان ونقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة جمصة، بغرق شاب أثناء استحمامه في مياه البحر.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وتمكن فريق إنقاذ الشاطئ من إنتشال جثمانه، وتبين أنه يدعى حامد محمد حامد إبراهيم، 18 عاما، مقيم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك بعدما جرفه التيار لعدم إجادته السباحة.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جمصة المركزي، وتحرر عن ذلك  المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن من مات غريقا فى البحر، يعد من الشهداء، خاصة أنه فى بعض الحالات لا يعثر على الجثمان.

وأوضحت الدار أن الغرق لون من ألوان الشهادة كما جاء في الأحاديث النبوية:((من مات بغرق فهو شهيد))، ومهما كانت قيمة الجسد عالية فإنه قميص وضعت فيه الروح؛ فالروح أشرف وأبقى وأعلى، ولها قانونها الخاص عند ربها، وهي لا تتضرر بما يتضرر به البدن من جروح وآلام مادية، ولها شعورها الخاص، وفي شأنها قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85].

وتابعت:"والمنتقل إلى الله تعالى يكون في عالم الروح فيه لها شأنها، وهو العالم الأرحب والأوسع، وندعو الله تعالى أن يشمل برحمته جميع موتانا، وأن يلطف بنا ونحن في هذه الدار، وأن ينزل الصبر والسلون على ذويهم أمهاتهم وآبائهم والإخوة والأخوات والأصدقاء".

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