أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إطلاق الموقع الإلكتروني لأسبوع شباب الجامعات الثالث عشر الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر الجاري .

ويعرض الموقع الإلكتروني نبذة عن تاريخ أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا واستعدادات الجامعة للأسبوع من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية والجوالة وأماكن عقد الفعاليات، والجامعات المشاركة بالأسبوع.

كما يعرض موقع أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث عشر أعمال اللجان المنظمة للأسبوع، وأعمال التطوير والتحديث الجارية بالجامعة استعدادا للأسبوع وكذلك أعمال الصيانة.

ويعلن موقع أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر تميمة وشعار الاسبوع، وأهم الملتقيات والمبادرات المنعقدة، ومشاركات كليات الفنون التطبيقية والاقتصاد المنزلي في تصنيع منتجات الاسبوع.

ويعرض موقع أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث عشرعددًا من الفيديوهات واللقاءات التلفزيونية الأعلامية حول أسبوع شباب الجامعات.

ولمتابعة موقع أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث عشر الذي أطلقته جامعة حلوان اضغط هنا

جامعة حلوان تستضيف أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

أنشطة أسبوع شباب الجامعات

وتستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث عشر تحت شعار “الجمهورية الجديدة حلم وطن” خلال الفترة من ٨ : ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣.

ويحظى أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث عشر برعاية واهتمام من الدولة المصرية، كونه مناسبة قومية يلتقي فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية وكذلك المعاهد العليا.

ويشهد أسبوع شباب الجامعات والمعاهد المصرية العليا الثالث عشر التنافس الشريف في مختلف أنواع الأنشطة الرياضية والعلمية والاجتماعية والفنية والثقافية والجوالة، بجانب مجموعة من الأنشطة الموازية والمتنوعة لشباب جامعات مصر، ما يكسب الشباب العديد من الخبرات والمهارات.

ويجمع أسبوع شباب الجامعات شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنائة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي.

وتستقبل جامعة حلوان فعاليات أسبوع شباب الجامعات 2023، لتستكمل مسيرة مستمرة منذ افتتاح الأسبوع الأول عام 1954.

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