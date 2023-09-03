الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أكينولا يحرم الزمالك من القيد

البنيني سامسون أكينيولا
البنيني سامسون أكينيولا

تلقى اتحاد الكرة خطابًا رسميًا من "فيفا"، يفيد بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجدداً .

 وجاء ذلك بسبب شكوى من نادي كاراكاس الفنزويلي تؤكد عدم حصوله على مستحقاته من صفقة انتقال البنيني سامسون أكينيولا إلى الزمالك وقدرها 10 آلاف دولار".

 من ناحية أخرى ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار، بطل جيبوتي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.