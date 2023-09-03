ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا.. وحضور أول لـ فيليكس

يستمر برشلونة في استعداداته القوية لمواجهة أوساسونا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وكشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبلوجرانا، عن قائمة البارسا، والتي شهدت تواجد الصفقات الجديد وهما: جواو فيليكس، وجواو كانسيلو.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة أوساسونا الظهور الأول للثلاثي فيليكس وكانسيلو ولامين يامال، والذي تم تصعيده للفريق الأول بناءًا على فرمان من تشافي خلال الفترة الماضية، بعد تألقه مع فريق الرديف خلال الاَونة الأخيرة.

برشلونة بالقوة الضاربة أمام أوساسونا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بالدي، كريستينسن، كوندي، سيرجي روبيرتو.

الوسط: دي يونج، روميو، جوندوجان.

الهجوم: جواو فيليكس، روبرت ليفاندوفسكي، رافينها.

وكان برشلونة قدنجح في الوصول للنقطة السابعة، بعد لعبه 3 مباريات، فقد حقق الانتصار في لقائين وتعادل في مباراة واحد خلال الثلاث جولات الماضية بالليجا.

ويبحث تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، في تحقيق الانتصار، لمواصلة مطاردة ريال مدريد على الصدارة، والذي يحتل المركز الأول بترتيب الليجا برصيد 12 نقطة.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب السادار مواجهة أوساسونا أمام برشلونة في العاشرة من مساء اليوم.

وتُذاع مباراة أوساسونا أمام برشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1، والذي يعلق عليها علي محمد علي.

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