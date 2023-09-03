نصائح مهمة لشراء سيارة مستعملة (فيديو)

وجه عماد عبد المجيد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، نصائح مهمة لشراء سيارة جديدة أو مستعملة.

وقال خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناة “ten” اليوم الأحد، إن أحد أهم عوامل اختيار السيارة هو عدد أفراد الأسرة ودرجة الاستخدام المتوقعة بالإضافة إلى حجم الميزانية المتاحة لشراء السيارة.

وأضاف أن عدد أفراد الأسرة يحدد حجم السيارة المناسبة، فكلما زاد عدد أفراد الأسرة، زادت الحاجة إلى سيارة أكبر حجماً لتوفير مساحة كافية للركاب.

وأوضح أن درجة الاستخدام المتوقعة تحدد نوع السيارة، فاذا كان الشخص يستخدم السيارة بشكل يومي، فإنه يحتاج إلى سيارة موثوقة واقتصادية في استهلاك الوقود.

وأشار إلى أن الميزانية المتاحة هي عامل مهم أيضاً في اختيار السيارة، إذ يجب على الشخص أن يحدد المبلغ الذي يمكنه إنفاقه على السيارة قبل البحث عن خيارات الشراء.

وذكر أن ماركات السيارات الصينية أصبحت من أهم أنواع السيارات الموجودة داخل السوق المصري والعالمي، خاصة بعد تطور إمكانياتها ووسائل الأمان الخاصة بها.

ولفت إلى أن هناك مراكز صيانة خاصة بكل أنواع السيارات ما يقلل من خطر شراء سيارة مستعملة خوفاً من عدم القدرة على إيجاد قطع الغيار الخاصة بها.

نصائح مهمة لشراء سيارة مستعملة

تحديد الميزانية: حدد الميزانية المتاحة لك قبل البدء في عملية الشراء. قم بتحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنك تخصيصه لشراء السيارة المستعملة.

البحث والاستعلام: قم بإجراء البحث اللازم عن الطرازات والموديلات المختلفة التي تهمك. اطلع على تقارير المستخدمين والمراجعات للسيارات المختلفة وتحقق من سجل الصيانة والتاريخ الكامل للسيارة المحددة التي ترغب في شرائها.

فحص السيارة: قبل شراء السيارة المستعملة، قم بفحصها جيدًا. إذا كنت غير ملم بالميكانيكا، فقد تحتاج إلى استعانة بفني متخصص لفحص السيارة بالنسبة لك. تحقق من حالة المحرك ومستوى السوائل والإطارات والفرامل والتجهيزات الكهربائية وأي مشاكل أخرى محتملة.

تاريخ الصيانة وسجل الخدمة: تأكد من وجود سجل الصيانة الكامل للسيارة المستعملة. تحقق من توثيق الصيانة الدورية والإصلاحات السابقة وتجاوزات العداد وتغيير الزيت وفحص السيارة الدوري وغيرها من الخدمات المهمة.

تاريخ ملكية السيارة: حاول التحقق من تاريخ ملكية السيارة وعدد الأشخاص الذين سبق لهم أن امتلكوها. يمكن أن يكون عدد كبير من الملاك السابقين مؤشرًا على مشاكل محتملة في السيارة.

تقرير تاريخ السيارة: يمكنك شراء تقرير تاريخ السيارة من خدمات مثل Carfax أو AutoCheck. يوفر هذا التقرير معلومات عن تاريخ السيارة بما في ذلك حوادث السيارة السابقة والأضرار والصيانة والتجاوزات.