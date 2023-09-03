حبس عصابة الإتجار في الآثار بمصر القديمة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس 12 شخصًا، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار في الآثار بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تلاحظ تجمع مجموعة من الأشخاص أثناء قيام اثنين منهم بعرض قطعة حجرية يشتبه في أثريتها.

وبالفحص، تم ضبط كل من (طرف أول "بائعين": شخصين) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما قطعة حجرية يشتبه فى أثريتها و(طرف ثان "وسطاء": 5 أشخاص).. (طرف ثالث "مشترين": 5 أشخاص).. بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف الطرف الأول بسابقة تعرفهما على الطرف الثانى "الوسطاء" من خلال موقع "فيس بوك" وقيامهما بإيهامهم بعرضهم قطعة أثرية للبيع المضبوطة بحيازتهما وفى سبيل ذلك قام الطرف الثانى بالاتفاق مع مشترى للقطعة، وطلبوا منهم التقابل بمكان الضبط مع الطرف الثالث "المشترى" لإتمام عملية البيع.

وبمواجهة الطرف الثانى والثالث بما جاء بأقوال الطرف الأول أيدوها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.