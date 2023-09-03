الأحد 03 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبمتبر

فاتورة التليفون الأرضى
فاتورة التليفون الأرضى

فاتورة التليفون الأرضى.. يبحث عدد كبير من الموطنين عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبمتبر 2023 .

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آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي

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فاتورة التليفون الأرضي.. آخرموعد للسداد وطرق الدفع

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رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي سبتمبر 2023

ومن الممكن البحث عن رابط الاستعلام لفاتورة التليفون الارضي ليظهر لك المصرية للإتصالات عليك الاختيار الاول فى الروابط وهو https://billing.te.eg/ar-EG

سداد فاتورة التليفون الأرضي

وأعلنت وزارة الأتثصالات خلال بياناتها عن تسديد فاتورة التليفون الأرضي عن خطوات سداد فاتورة التليفون الأرضي 2023 عبر المنافذ الآتية : الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات، أو جميع فروع WE.

قالت المصرية للإتصالات أيضًا عن تسديد فاتورة التليفون الأرضي أنه من الممكن تسديد الفاتورة من أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فوري، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن) و تطبيق My WE  ومكاتب البريد في المحافظات.

خطوات تسديد فاتورة التليفون الارضي

وشرحت المصرية للإتصالات الخطوات التى يمكنك من خلال لها الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر والخطوات  حسبما أعلنتها المرصية للاتصالات عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبمتبر 2023 هي كالتالي:

1- أدخل رمز المنطقة ورقم الخط الأرضي الخاص بك.

2- سيؤدي النقر فوق رمز “إظهار الفواتير” إلى عرض مبلغ الفاتورة غير المسددة.

3- اضغط على “اختر الدفع” ثم على “الدفع” في الجزء العلوي من الشاشة.

4- تظهر صفحة أخرى لإتمام عملية الدفع، أضف بريدك الإلكتروني وانقر على “دفع”.

5- اختر طريقة الدفع التي تناسبك، سواء كانت Visa أو Mastercard.

وتعد الشركة المصرية للاتصالات من أوائل الشركات الحكومية التي طبقت الخطة الرقمية لخدمة المواطنين من جميع محافظات الجمهورية.

https://whatsapp.com/channel/0029Va1bE9b3QxRttrSRrr2u

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