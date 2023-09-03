الزمالك يعلن رسميًا فتح باب الترشح لانتخابات النادي

أعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البناني، اليوم الأحد، فتح باب الترشح لانتخابات القلعة البيضاء بشكل رسمي، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

ونشر نادي الزمالك عبر الصحيفة الرسمية، إعلان دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد؛ وذلك يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، بمقر النادي، وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ولائحة النظام الأساسي للنادي.

من جانبه، أكد الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء، أن هدف اللجنة هو إقامة الانتخابات في الفترة المقبلة، وهو ما تم الإعلان عنه بتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات وموعد انعقاد الجمعية العمومية.

وشدد على أن دور اللجنة الحالية هو تسيير أمور النادي وتذليل العقبات كافة في الفترة المقبلة والعبور بالزمالك إلى بر الأمان لحين إجراء الانتخابات المقبلة وتسليم المسؤلية لمجلس الإدارة الجديد.

وأوضح عماد البناني أن اللجنة تبذل قصارى جهودها من أجل حل المشاكل كافة التي تواجه النادي، مشددًا على أنه يعتبر تكليفه بهذه المهمة بمثابة عمل وطني ومهمة قومية لأن نادي الزمالك هو أحد أكبر وأهم القلاع الرياضية في مصر والشرق الأوسط، ولابد أن يعبر هذه المحنة بسلام وآمان، مؤكدًا أنه وجميع أعضاء اللجنة هدفهم هو مصلحة الزمالك وأداء المهام المكلفين بها بنجاح، حيث تحرص الدولة على تحقيق الاستقرار داخل هذا النادي العريق.

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