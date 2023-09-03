أرسنال واليونايتد في مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي اليوم

يلتقي في السادسة والنصف مساء اليوم " الأحد"، فريق آرسنال بملعبه مع نظيره مانشستر يونايتد،على ملعب الإمارات، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى آرسنال بقيادة مديره الفني ميكيل أرتيتا، لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، بعد التعادل المخيب مع فولهام 2-2 في الجولة الماضية.

وحقق آرسنال انتصارين في بداية مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على نوتنجهام 2-1 وكريستال بالاس 1-صفر، قبل أن تتوقف انتصاراته أمام فولهام.

بينما يأمل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج في إسقاط آرسنال، لتحسين وضعه في جدول الترتيب والدخول في المنافسة على اللقب.

واستهل مانشستر يونايتد مشواره هذا الموسم، بالفوز على وولفرهامبتون بهدف نظيف، ثم سقط أمام توتنهام بهدفين دون رد في الجولة الثانية، وتغلب على نوتنجهام فورست 3-2 في الجولة الماضية.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع النجم المغربي سفيان أمرابط قادما من فيورنتينا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء في صفقة قوية لتدعيم صفوفه.

آرسنال في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بينما مانشستر يونايتد في المركز العاشر بـ 6 نقاط.