المشدد 3 سنوات لعاملين تاجروا في المواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، وأحمد سمير سليم، وسامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق، عاملين اثنين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانتهما في القضية رقم 9465 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا،والمقيدة برقم 1105 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يونيو من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام كل من " السيد. الـ. م" 32 عاما، و"كريم. إ. م" 24 عامل، عاملين ويقيمان بدائرة المركز ، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزة الأول31 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، وضبط بحوزة الثاني 22 لفافة لجوهر الهيروين المخدر.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.