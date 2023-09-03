مواعيد إجراء الفحوصات لإلحاق ذوي الاحتياجات بجامعة جنوب الوادي

وافق الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعه جنوب الوادي، على تشكيل اللجنة الطبية الخاصة بتوقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية دون شرط المجموع للعام الجامعي 2023 /2024 وطبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات.

وتعمل اللجنة تحت إشراف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وبالتنسيق بين الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب والإدارة العامة للخدمات الطبية وسوف يتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للالتحاق بكليات الجامعة النظرية يوم الاحد الموافق 17 سبتمبر.

اللجنة من الدكتور عميد كلية الطب رئيسا للجنة والدكتور رئيس قسم طب وجراحة العيون او من ينوب عنه والدكتور رئيس قسم جراحة العظام او من ينوب عنه والدكتور رئيس قسم المخ والاعصاب او من ينوب عنه وسوف يتم الاستعانة باي قسم يحتاج عرض الطالب عليه دون هذه الاقسام.

الجامعة تشارك بملتقي الإعداد الوظيفي ..

في سياق أخر، شارك الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بملتقى الاعداد الوظيفي ( كن مستعدا ) ضمن انشطة برنامج ( التعليم العالي للإرشاد المهني من اجل التوظيف ) الذي تنظمه وزارة التعليم العالي برعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي بالتعاون مع مكتب وزارة الخارجية للتنمية و الكومنولث بالمملكة المتحدة ، ومكتب منظمة العمل الدولية.

و أورد رئيس الجامعة ان الملتقى يتضمن حلقات نقاشية و خطابات تحفيزية للطلاب في مجال التوظيف و معرض للجهات المختصة بفرص التوظيف وورش عمل للتوجيه وكتابة السير الذاتية و مهارات عمل المقابلات الشخصية.

وأضاف رئيس الجامعة، الفاعلية تتضمن مجموعة جلسات تناقش الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي ، مبادرات الجامعات من اجل توظيف افضل ، استكشاف الخيارات الوظيفية المختلفة ،طرق التقييم في عملية التوظيف.