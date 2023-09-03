أمريكا تثمن جهود لجنة انتخابات الكونغو الديمقراطية لاحترامها الجدول الزمني لاقتراع ديسمبر

ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية لاحترام الجدول الزمني للانتخابات المزمعة في ديسمبر المقبل.

ووفقا لبيان للسفارة الأمريكية في كينشاسا، اليوم الأحد أثنت (واشنطن) على نجاح اللجنة بوجه عام في إتمام عملية تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية والبلدية، مشيرة إلى وجود بعض التحديات التي لاتزال قائمة في بعض أقاليم البلاد، مرحبة بالجهود المتواصلة للأحزاب المشاركة في الانتخابات بجمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تستهدف ضمان الشمولية والشفافية والهدوء للانتخابات المزمعة.

ودعا بيان السفارة الأمريكية في (كينشاسا) الأحزاب المشاركة في الانتخابات إلى "مضاعفة جهودهم لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية بين المواطنين الكونغوليين وتشجيع مشاركة الناخبين في الانتخابات التي ستجري في ديسمبر المقبل".

وحثت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على نشر القوائم الانتخابية والمعلومات المتعلقة بالميزانية والخريطة الانتخابية في أقرب وقت ممكن لإثبات التزامها بالشفافية والمساءلة، مشددة على ضرورة حماية حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير وحرية التجمع والحق في التنقل.

وطالب البيان حكومة كينشاسا باستخدام كل الوسائل اللازمة لضمان توفير أجواء عادلة لجميع المرشحين، معربا عن رفضه لخطابات التحريض على العنف والكراهية التي تبث الفتنة خلال فترة إجراء هذه الانتخابات.

واختتم البيان، بأن الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها شريكة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فإنها تؤكد مجددا دعمها للكونغو الديمقراطية هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن انتخابات ديسمبر المقبل تمثل فرصة حاسمة لجمهورية الكونغو الديمقراطية لترسيخ إنجازاتها الديمقراطية المهمة وبناء مستقبل أكثر ازدهارا لشعبها.

يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستنظم في ديسمبر المقبل انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية فيما تعاني البلاد من تفشي أعمال العنف لاسيما في المناطق الشرقية بسبب انتشار الفصائل المسلحة المحلية والأجنبية .