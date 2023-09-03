الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تاريخ سباقات الهجن بعد انطلاقه في العلمين (فيديو)

سباق الهجن
سباق الهجن

كشف الدكتور حمد شعيب، نائب رئيس اتحاد سباقات الهجن، تأثير مهرجان العلمين على انطلاق سباقات الهجن في ميدان العلمين.

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تفاصيل انطلاق سباق الهجن في العلمين (فيديو)

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محافظ الوادي الجديد يفقد مقر نادي الهجن والفروسية الدولي

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى اليوم الأحد، أن سباقات الهجن ليست رياضة فقط، لكنها نافذة على الموروث الشعبي، مشددًا على أنها رياضة قديمة قدم التاريخ. 

وأضاف أن فى الماضي، كانت سباقات الهجن داخلية تقام بين القبائل، وجرى تأسس أول ناد في منطقة بئر العبد بسيناء، ثم جرى تأسيس أول نادٍ في منطقة بر العبد، وجرى تأسيس الاتحاد المصري لسباقات الهجن عام 2002. 

وأشار إلى أنه جرى إقامة أول مضمار في مدينة العريش، ومضمار آخر في شرم الشيخ، وفي سنة 2021 جرى إقامة مضمارين في مطروح، أحدهما في العلمين قرية سيدي عبدالرحمن، والآخر في السلوم.

السيسي يولي اهتماما كبيرا بسباقات الهجن

وذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بسباقات الهجن، موضحًا أنه فى الماضي كان الراكب بشري، ولكن الآن الأمور تطورت وأصبح الراكب روبوت يمكن تحريكه عبر سائق السيارة التي تدور حول الملعب.

ولفت إلى أن بطولة سباق مضمار العلمين لسباق الهجن شارك بها 400 من الهجن، مشيرًا الى أن البطولة شهدت حضورا كبيرا من كل المحافظات. 

وأردف: "عندنا 80 جملا موجودة في بطولة الطائف بالسعودية، والتي ستنتهي في 8 سبتمبر الجاري، ومهرجان العلمين أثّر بشكل إيجابي وغير عادي على سباق الهجن، حيث انعكس استثماريا، بالإضافة إلى حفظ ذاكرة المجتمع البدوي بوجه عام".

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