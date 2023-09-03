الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، حملات تفتيشية ورقابية مكثفة ، على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من  صلاحية المنتجات واللحوم البلدية ، تنفيذا لتوجيها اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و منافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية ، للتأكد من صلاحية المعروض ،  والإلتزام بالإشتراطات الصحية و البيئية اللازمة ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، وفى هذا الإطار ، أعلن الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، عن تمكن الحملة المكبرة من تحرير ٣ محاضر لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ،  منها،  محضران  لبيع لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمي.

 

 وبلغت إجمالي الكميات المضبوطة من اللحوم  ٢٦ كيلو جرام ، وذلك خلال حملة على اسواق عرض وبيع اللحوم بقري مركز ومدينة  أبوقرقاص  جنوب المنيا ، بالتعاون مع التموين و الصحة ، و الوحدة المحلية بالمدينة،  ومباحث التموين .