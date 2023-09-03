ضبط لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمي بالمنيا

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، حملات تفتيشية ورقابية مكثفة ، على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات واللحوم البلدية ، تنفيذا لتوجيها اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا .

بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق و منافذ بيع اللحوم والمواد الغذائية ، للتأكد من صلاحية المعروض ، والإلتزام بالإشتراطات الصحية و البيئية اللازمة ، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، وفى هذا الإطار ، أعلن الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، عن تمكن الحملة المكبرة من تحرير ٣ محاضر لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ، منها، محضران لبيع لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمي.

وبلغت إجمالي الكميات المضبوطة من اللحوم ٢٦ كيلو جرام ، وذلك خلال حملة على اسواق عرض وبيع اللحوم بقري مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، بالتعاون مع التموين و الصحة ، و الوحدة المحلية بالمدينة، ومباحث التموين .