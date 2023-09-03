الناتو يكرر التزامه بالشراكة الطويلة الأمد مع البوسنة والهرسك

رحب مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي للعمليات توماس جوفوس بالتطور المستمر في علاقات الحلف مع البوسنة والهرسك، وذلك خلال زيارة قام بها إلى سراييفو.

وذكر بيان صادر عن حلف شمال الأطلنطي (ناتو) أن جوفوس التقى بالعديد من ممثلي البوسنة والهرسك والمجتمع الدولي، ومن بينهم وزير الدفاع البوسني زوكان هيليز، وقائد مقر الناتو في سراييفو وقائد عملية ألثيا للاتحاد الأوروبي اللواء أنطون فيسيلي، والممثل السامي في البوسنة والهرسك كريستيان شميدت، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك السفير يوهان ساتلر، ونائب وزير دفاع البوسنة والهرسك ألكسندر جوجانوفيتش وعدد من سفراء دول الناتو.

وقال جوفوس إن استقرار البوسنة والهرسك وأمنها وتحقيق السلام في منطقة غرب البلقان يمثلان مصلحة استراتيجية للحلف، مؤكدا دعم الناتو للبوسنة والهرسك على مدى سنوات في تطوير قدراتها الدفاعية والأمنية، بما يشمل الجهود التي يبذلها الناتو في سراييفو، حيث أن القوات المسلحة للبوسنة والهرسك تمثل مثالا ناجحا لمؤسسة متعددة الأعراق.

وأشار إلى أن حلف شمال الأطلنطي يدعم بقوة سيادة البوسنة والهرسك وسلامتها الإقليمية، وفقا للاتفاقية الإطارية العامة للسلام، كما يلتزم التزاما كاملا بمواصلة شراكته مع البوسنة والهرسك.

وقال جوفوس أيضًا إن الناتو يدعم بشكل كامل الدور المهم لعملية ألثيا التي يقودها الاتحاد الأوروبي، وهو ملتزم بمواصلة دعمها من خلال اتفاقات برلين بلس.