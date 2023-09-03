سجل المواجهات المباشرة بين ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

في واحدة من اقوى مواجهات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يلتقي في تمام الرابعة عصر الأحد فريقا ليفربول و أستون فيلا على ملعب انفيلد رود.

يدخل الفريقان المباراة وهما في حالة فنية ومعنوية طيبة بعد بداية جيدة لكلاهما في الأسابيع الثلاث الاولى للبطولة فريق ليفربول صاحب الملعب والجمهور بعد اقتناصه لنقطة ثمينة في الجولة الاولى من تشيلسي من ملعب ستامفورد بريدج عاد في الجولة الثانية ليهزم بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم تلقيه لهدف في بداية المباراة ثم كان الصدام مع نيوكاسل في الجولة الثالثة على ملعب سانت جيمس بارك وفيها نجح ليفربول في تحقيق فوز لا ينسى بعدما تقدم نيوكاسل بهدف في الشوط الاول الذي شهد ايضا طرد المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الا ان الدقائق الأخيرة شهدت انتفاضة كبيرة من جانب ليفربول الذي سجل هدفين عن طريق داروين نونيز ليحقق ليفربول انتصارا ثمينا رفع به رصيده الى ٧ نقاط و مواصلا محاولة اللحاق بسباق القمة مبكرا .



اما استون فيلا فقد جمع ست نقاط من مبارياته الثلاث فرغم خسارته الكبيرة في الجولة الافتتاحية امام نيوكاسل الا ان الفيلانز عادوا ليفوزوا برباعية على ايفرتون على ملعب فيلا بارك ثم فوز كبير اخر على بيرنلي على ملعب الاخير تيرف مور .

والتقى الفريقين العريقين عبر تاريخهما الطويل اجمالا في ١٧٩ مباراة فاز ليفربول في ٩٠ مباراة وتعادلا في ٣٧ مباراة وفاز استون فيلا في ٥٢ مباراة وسجل هجوم ليفربول ٣١٨ هدف بينما سجل هجوم استون فيلا ٢٤٧ هدف .

اما في المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب انفيلد رود فتميل المفة بقوة لاصحاب الملعب حيث لعب الفريقين ٨٨ مباراة فاز ليفربول في ٥٥ مباراة وتعادلا في ١٨ مباراة وفاز استون فيلا في ١٥ مباراة وسجل ليفربول ١٨٩ هدف وسجل استون فيلا ٩٠ هدف .

وفيما يلي نستعرض نتائج المباريات العشر الأخيرة التي جمعت ليفربول مع استون فيلا في المسابقات الرسمية:

٢ نوفمبر ٢٠١٩ استون فيلا - ليفربول : ١ / ٢

١٧ ديسمبر ٢٠١٩ استون فيلا - ليفربول : ٥ / ٠ كأس الرابطة

٥ يوليو ٢٠٢٠ ليفربول - استون فيلا : ٢ / ٠

٤ أكتوبر ٢٠٢٠ استون فيلا - ليفربول : ٧ / ٢

٨ يناير ٢٠٢١ استون فيلا - ليفربول : ١ / ٤

١٠ أبريل ٢٠٢١ ليفربول - استون فيلا : ٢ / ١

١١ ديسمبر ٢٠٢١ ليفربول - استون فيلا : ١ / ٠

١٠ مايو ٢٠٢٢ استون فيلا - ليفربول: ١ / ٢

٢٦ ديسمبر ٢٠٢٢ استون فيلا - ليفربول : ١ / ٣

٢٠ مايو ٢٠٢٣ ليفربول - استون فيلا : ١ / ١