نائب محافظ سوهاج يعقد الاجتماع الدوري مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية

عقد السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري مع أعضاء اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال تجهيز المراكز التكنولوجية بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

وناقش نائب المحافظ مع أعضاء اللجنة ومسئولي "حياة كريمة " موقف المجمعات الخدمية الجاري تجهيزها، والبالغ عددها 30 مجمع خدمي، حيث تشمل أعمال التجهيز " الفرش، وأجهزة الكمبيوتر، والأثاث اللازم " .

كما ناقش " القاضي " موقف السيارات المتنقلة، وأماكن تشغيلها، مشيرا إلى سرعة اجراء نقل السيارة المتنقلة بحي شرق إلي مركز المنشاة، وكذلك نقل السيارة المتنقلة من مركز طهطا إلي مركز طما .

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة اهم الملاحظات التي رصدتها اللجنة الفنية بمتابعات شهر أغسطس الجاري لعدد ١٤ مركز تكنولوجى، والعمل على حلها، والعرض على السيد المحافظ، كما تم مناقشة الكم المتراكم والعمل على سرعة الانتهاء من تسجيل كافة الملفات .