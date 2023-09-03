نصائح مهمة لتشجيع طفلك على حب الدراسة (فيديو)

كشف عماد طلعت خبير التنمية البشرية، العوامل التي تؤثر على نفسية الطالب وارتباطه بالدراسة والمدرسة، منها علاقته بأصدقائه وشكل يومه خلال فترة الدراسة.

وقال خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج “صباح الورد” المذاع على قناه “ten” اليوم الأحد، أن علاقة الطالب بأصدقائه تلعب دورًا مهمًا في شعوره بالانتماء والسعادة في المدرسة، إذ يبحث الطالب عن الأصدقاء الذين يشبهونه ويشاركونه اهتماماته.

وأكد أن وجود أصدقاء يدعمون الطالب ويشجعونه على النجاح يساعده على التغلب على الصعوبات والعقبات التي يواجهها خلال فترة الدراسة.

وأوضح أن أسلوب تدريس المعلم هو عامل أساسي في ارتباط الطالب بالمدرسة أو عدم حبه لها، إذ يلعب المعلم دورًا مهمًا في تحفيز الطلاب وإثارة اهتمامهم بالمواد الدراسية، كما أن المعلم الذي يعامل الطلاب باحترام ويحرص على التواصل معهم بشكل جيد يساهم في خلق جو تعليمي مريح يعزز من رغبة الطلاب في التعلم.

وأشار إلى أن الرياضة وتوفير أوقات للترفيه خلال اليوم من أهم الطرق التي تساعد الطالب على حب فترة الدراسة، إذ تساهم الرياضة في تفريغ الطاقة السلبية لدى الطلاب وتساعدهم على الاسترخاء، مضيفة أن توفير أوقات للترفيه يمنح الطلاب فرصة للراحة والاستجمام مما يساعدهم على التركيز بشكل أفضل في الدراسة.

نصائح للآباء والمعلمين لمساعدة الطلاب على حب فترة الدراسة

تشجيع الطلاب على إقامة علاقات اجتماعية إيجابية مع أصدقائهم.

اختيار معلمين ذوي أسلوب تدريس فعال وتحفيزي.

توفير فرص للطلاب للمشاركة في الأنشطة المدرسية المختلفة.

تنظيم أنشطة ترفيهية للطلاب خلال اليوم الدراسي.

توفير بيئة تعليمية محفزة: حاول توفير بيئة مشجعة ومريحة للدراسة في المنزل وفي الصف. قد تشمل ذلك توفير مساحة هادئة للدراسة وتجهيز المواد اللازمة مثل الكتب والمستلزمات المدرسية.

تحفيز الفضول والاستكشاف: قم بتشجيع الطلاب على استكشاف مجالات مختلفة من المعرفة والاهتمامات الشخصية. قد يتطلب ذلك توفير فرص للتعلم غير المدرسي مثل الزيارات إلى المتاحف أو القراءة عن موضوعات مثيرة للاهتمام.

استخدام أساليب تعليم متنوعة: حاول تنويع أساليب التدريس لتناسب احتياجات وأساليب التعلم المختلفة للطلاب. استخدم الألعاب التعليمية والأنشطة التفاعلية والتكنولوجيا لجعل عملية التعلم أكثر متعة وشيقة.

توفير الدعم والتشجيع: قدم الدعم والتشجيع المستمر للطلاب. احتفظ بتواصل مستمر معهم واسأل عن تقدمهم وتحفيزهم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية. قدم المساعدة عند الحاجة وامنحهم الثناء والتقدير على الجهود التي يبذلونها.