فاتورة الكهرباء.. طريقة الاستعلام والسداد

فواتير الكهرباء.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن فواتير الكهرباء وطرق السداد من خلال الهاتف من المنزل.

طريقة الاستعلام عن فواتير الكهرباء من المنزل.

وبحسب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فإنه بإمكانك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال عدة خطوات بسيطة.

طريقة الاستعلام عن الفواتير.

الدخول للموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للدخول اضغط هنا

ثم الدخول على قسم الخدمات

ثم الدخول إلى خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة

ثم كتابة البيانات الخاصة بك أو بالمشترك الذي ترغب أن تستعلم له ثم إدخال باقي المعلومات المطلوبة مثل المحافظة التابع لها والرقم القومى ورقم العداد المكون من 10 أرقام

ثم يجب عليك الضغط على زر الاستعلام