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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أستراليا تعتزم إرسال المزيد من أفراد الشرطة إلى جزر سولومون

الشرطة الأسترالية
الشرطة الأسترالية

 

أعلنت أستراليا اليوم الأحد عزمها إرسال المزيد من أفراد الشرطة إلى جزر سولومون لتعزيز الأمن خلال دورة ألعاب المحيط الهادئ المقرر إقامتها في نوفمبر القادم،موضحة أنها ستبقي هذه القوات بالبلاد حتى يونيو للمساعدة في تأمين الانتخابات العامة.

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وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن هذا الإعلان يأتي بعد مرور يومين على دعوة جزر سولومون لأستراليا إلى تمديد تواجد قوات الشرطة بالبلاد والذي كان من المقرر أن ينتهي في ديسمبر القادم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية - في بيان - إن أستراليا هي الشريك الأمني ​​الرئيسي لجزر سولومون، مضيفا أن قوات الشرطة الأسترالية ستعمل جنبا إلى جنب مع ضباط من فيجي ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة.

وأضاف البيان "بناء على طلب حكومة جزر سولومون، مددت أستراليا مساهمتها في قوة المساعدة الدولية بالجزر حتى يونيو 2024 للمساعدة في تأمين الانتخابات العامة الوطنية".

ومن المتوقع أن يحضر دورة ألعاب المحيط الهادئ أكثر من 5000 رياضي من أكثر من عشرين دولة .. وقد قامت الصين ببناء ملاعب وأماكن أخرى.

يشار إلى أن الصين قد كثفت من تمويلها للبنية التحتية في جزر سولومون بعد أن قام رئيس الوزراء ماناسيه سوجافاري بتحويل الاعتراف الدبلوماسي من تايوان إلى بكين في عام 2019.

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