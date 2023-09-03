ربة منزل تنهي حياة طفلتيها وحاولت التخلص من نفسها بالشرقية

أنهت ربة منزل بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، حياة طفلتيها؛ خنقا، بكتم أنفاسهما بوفطة منزلية، ثم حاولت قطع أحد أوردة يدها اليسرى، وسارع الأهالي نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من الأهالي بقيام "زينب. م" 35 عاما، ربة المنزل، بالتخلص من طفلتيها "حبيبة" 8 سنوات، و"رحمة" 5 سنوات، داخل منزلهما ببندر مدينة بلبيس، بكتم فمهما بواسطة فوطة منزلية.

وكشفت التحقيقات الأولية وسماع شهود العيان، أن زوجها عامل، ويقضي معظم أوقات النهار في عمله خارج المنزل، وان زوجته تعاني من مرضى نفسي، وأنها قامت بخنق طفلتيها وكتمت فمهما بواسطة فوطة منزلية، ثم حاول الانتحار بقطع وريد يدها اليسرى، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذها وقاموا بنقلها إلى المستشفى لاسعافها.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على جثتي الطفلتين في مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها، والتحفظ على المتهمة في المستشفى.