الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ربة منزل تنهي حياة طفلتيها وحاولت التخلص من نفسها بالشرقية

ربة منزل تنهي حياة
ربة منزل تنهي حياة طفلتيها

أنهت ربة منزل بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، حياة طفلتيها؛ خنقا، بكتم أنفاسهما بوفطة منزلية، ثم حاولت قطع أحد أوردة يدها اليسرى، وسارع الأهالي نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من الأهالي بقيام "زينب. م" 35 عاما، ربة المنزل، بالتخلص من طفلتيها "حبيبة" 8 سنوات، و"رحمة" 5 سنوات، داخل منزلهما ببندر مدينة بلبيس، بكتم فمهما بواسطة فوطة منزلية.

وكشفت التحقيقات الأولية وسماع شهود العيان، أن زوجها عامل، ويقضي معظم أوقات النهار في عمله خارج المنزل، وان زوجته تعاني من مرضى نفسي، وأنها قامت بخنق طفلتيها وكتمت فمهما بواسطة فوطة منزلية، ثم حاول الانتحار بقطع وريد يدها اليسرى، إلا أن الأهالي تمكنوا من إنقاذها وقاموا بنقلها إلى المستشفى لاسعافها.

 تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على جثتي الطفلتين في مشرحة مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها، والتحفظ على المتهمة في المستشفى.

مواد متعلقة

الإقبال على مسابقة أسواق المزارعين فاقت التوقعات

الأوراق المطلوبة للتقديم في الجامعات الحكومية بالعام الدراسي الجديد

نصائح مهمة لتشجيع طفلك على حب الدراسة (فيديو)

كوريا الشمالية تطلق صاروخين كروز ضمن تدريب على ضربة نووية تكتيكية

الناتو يكرر التزامه بالشراكة الطويلة الأمد مع البوسنة والهرسك

فاتورة الكهرباء.. طريقة الاستعلام والسداد