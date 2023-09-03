الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الأمم المتحدة تدعو لوضع حد للعنف في هايتي

العنف في هايتي
العنف في هايتي

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، "مارتن جريفيث" إلى وضع حد للعنف الوحشي في هايتي، حيث أدى تصاعد العنف من الجماعات المسلحة إلى مقتل وإصابة أكثر من 70 شخصا في بورت أوبرنس في الأسبوعين الماضيين.

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وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان إن أكثر من 10,000 شخص نزحوا خلال الأسبوعين الماضيين فقط، ولجأوا إلى أكثر من 20 موقعا مؤقتا ولدى عائلات مضيفة، مذكراً بأنه في هذا العام حتى الآن، قُتل أكثر من 2500 شخص وأصيب ما يقرب من 1000 آخرين.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك الاختطاف والإعدام، علاوة على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أنه رغم كل التحديات، استجاب الشركاء في المجال الإنساني وقدموا مستلزمات النظافة والكرامة، والوجبات الساخنة والمياه، كما تم نشر العيادات المتنقلة في عشرة مواقع حتى الآن.

وأشار إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والطبي والإقامة الطارئة لنحو 500 شخص معرضين لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما تلقت أكثر من 1200 امرأة وفتاة خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

ونقل المكتب في بيانه دعوة مجتمع العمل الإنساني للأطراف كافة للوقف الفوري لأعمال العنف، والسماح بالوصول الآمن إلى جميع أنحاء البلاد، واحترام حقوق الإنسان والقواعد والمعايير الإنسانية.

ونبه إلى أن ما يقرب من نصف سكان هايتي يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والغذائية، مشيرا إلى أنه لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لهايتي البالغ قيمتها 720 مليون دولار إلا بنسبة 26 في المائة.

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