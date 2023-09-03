«ECMA» تطلق البرنامج التدريبى الثانى للشهادة المهنية لإصدار وتداول السندات والصكوك والتوريق

7 مواد تدريبية

أطلقت الجمعية المصرية للأوراق المالية إيكما «ECMA» الدورة الثانية للشهادة المهنية الـECBST وسط إقبال كبير بعد نجاح الدورة الأولى.

يهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر المهنية فى أسواق المال على إصدار السندات والصكوك فى السوق الأولى وطرحها وتداولها فى السوق الثانوى، كما يشمل البرنامج تأهيل المشاركين على عمليات التوريق للسندات المضمونة بمحفظة أصول مالية أو توريق حقوق مستقبلية.

قال محمد رضا المدير العام التنفيذى للجمعية إن البرنامج لم يشمل فقط تأهيل الكوادر المهنية على إصدار وتداول السندات والصكوك والتوريق، وإنما يشمل أيضاً نظام المتعاملين الرئيسيون فى الأوراق المالية الحكومية، وتداول السندات والصكوك وأذون الخزانة فى السوق الثانوى وعمليات المقاصة والتسوية المرتبطة بها.

أضاف أنه يشارك فى البرنامج متدربين من الإدارات العليا فى الشركات العاملة فى أسواق المال، وكذلك إدارات الدخل الثابت وأسواق المال فى البنوك؛ ليصبح برنامج الشهادة المهنية الـECBST أحد أهم ركائز تأهيل الكوادر المهنية فى أسواق المال، لتدشن إيكما بذلك أول منهج تأهيلى لقطاع السندات والصكوك والتوريق لتساهم فى رفع الوعى وزيادة عدد الكوادر المهنية المؤهلة لتطوير والمساهمة فى زيادة عمليات إصدار وتداول السندات والصكوك وعمليات التوريق فى سوق المال المصرى.

يتضمن البرنامج 7 مواد تدريبية موزعة على 10 محاضرات تدريبية، وكل من يجتاز الاختبارات التأهيلية فى نهاية البرنامج يحصل على الشهادة المهنية الـECEB، ويأتى ذلك استمراراً للقيمة المضافة لأسواق المال والتى حققتها إيكما ECMA – الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA – خلال الثلاثة سنوات الماضية بإطلاق أكثر من ثلاث عشرة شهادة مهنية متخصصة مصنفة ومعتمدة المائة محاضر من كافة الجهات والهيئات ومن كبار التنفيذيين فى أسواق المال ومادة علمية شاملة ضمت أكثر من سبعين مادة تدريبية تعد وفقاً لأحدث الأساليب التدريبة والتأهيلية.