مياه أسيوط: تدريب المحصلين والقراء والمراجعين على برنامج طباعة الفواتير الإلكترونية

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد تدريب المحصلين والقراء والمراجعين على برنامج طباعة الفواتير الإلكترونية وذلك في إطار تطوير المنظومة وبتعاون مشروع الحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك في إطار توجهات الدوله والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتحول الرقمي والتحصيل الإلكترونى.

وقال المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب انه بالتعاون مع مشروع الحلول المتكاملة للمياه والممول من الوكالة الأمريكية بعمل ورشة عمل بمركز التدريب بالشركة على برنامج طباعة الفواتير الإلكترونية ، الخاص بإصدار الفواتير والتحصيل الالكتروني حيث تم البدء بمنطقتي شرق وغرب اسيوط حيث يتم تصوير عداد العميل، وادراج القراءة بالعداد، و الرقم القومي، ورقم الموبايل وتحديد الموقع الجغرافي على الخرائط لكل عميل ، كما يتم عمل بيان للفواتير المسددة، و الفواتير تحت الطلب لكل عميل لتسديد قيمة الاستهلاك الفعلية للعميل من المياه.

وأوضح رئيس الشركة أهمية تدريب العنصر البشرى على هذه البرامج مشيراً إلى التعاون مع قطاع الشئون التجارية وقطاع التخطيط ،والادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في رفع و تطوير أداء محصلين وقراء الشركة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتاحة