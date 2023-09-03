نائب محافظ الأقصر ورئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمدينة يانجتشو الصينية يبحثان سبل تفعيل اتفاقية التآخي

استقبل محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، "كونج لينجون" رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمدينة يانجتشو الصينية والوفد المرافق له لمناقشة سبل دعم وتعزيز العلاقات ما بين الأقصر ويانجتشو، حيث ناقش الجانبان، سبل تفعيل اتفاقية التآخي، بين البلدين، وإعداد عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات الثقافة والسياحة والاستثمار والتعليم، وحماية التراث، والعلوم والتكنولوجيا والصحة، والرياضة، بجانب العمل على تحقيق مزيد من تبادل الرؤى والخبرات في مختلف المجالات.



ورحب نائب المحافظ بالوفد ناقلاً لهم تحيات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وتقديره لأهمية التواصل الدائم بين المسئولين في البلدين، لتسهيل المشاورات حول التعاون المشترك وذلك لسفره ضمن الوفد المسافر الي الصين خلال الفترة الحالية لحضور منتدي رؤساء المدن الدولية السياحية برئاسة اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واخرون بمقاطعة تشنجتشو بجمهورية الصين الشعبية

كما قدم نائب المحافظ عرضاً موجزاً حول فرص الاستثمار السياحي والزراعي والتعليمي ، والاستثمار في مجال المشروعات الخضراء والفرص الواعدة بالمحافظة.



فيما أبدى رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمدينة يانجتشو الصينية إعجابه بمحافظة الأقصر وطبيعتها الساحرة، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة لمشاهدة المعالم الأثرية الحضارية العريقة بالمحافظة، لافتاً الي تقارب الثقافات المصرية والصينية والتشابه الكبير بين يانجتشو والأقصر منوهاً الي اهمية زيادة سبل التعاون، وتبادل الخبرات ما بين البلدين