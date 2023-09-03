واتساب على إخفاء عنوان IP الخاص بك في المكالمات

تشكل الخصوصية على الإنترنت جانباً حيوياً من حياتنا اليومية، وخاصة مع ابتكار الحكومات في مختلف أنحاء العالم لطرق جديدة لمراقبة حياة مواطنيها. أحد أفضل تطبيقات الرسائل النصية المجانية المتاحة اليوم، WhatsApp، لديه بالفعل ضمانات معمول بها لحماية الرسائل من أعين المتطفلين، مثل التشفير الشامل. يبتكر مطورو التطبيق الآن طريقة لتعزيز أمان المكالمات على النظام الأساسي بشكل أكبر بمساعدة ترحيل عنوان IP، وتوجيه المكالمات بشكل فعال إلى خوادمه لمزيد من الأمان.

اكتشف الأشخاص في WABetaInfo هذه الميزة قيد التطوير ضمن الإصدار التجريبي من WhatsApp لنظام التشغيل Android v2.23.18.15، والذي يتم طرحه حاليًا عبر متجر Google Play. ومع ذلك، لم أتمكن من العثور عليها على جهازي التجريبي، على الرغم من أنه من المحتمل أن تظهر الميزة على نطاق أوسع في الأيام المقبلة. عند توفره، يجب أن يظهر زر التبديل الجديد أثناء الانتقال إلى الإعدادات > الخصوصية > المكالمات على واتساب، كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.

كما هو موضح في مفتاح التبديل، فإن تمكينه "سيجعل من الصعب على الأشخاص استنتاج موقعك"، مع شرح موجز لكيفية قيام WhatsApp بتحقيق ذلك. هناك أيضًا تحذير من أنه سيتم التضحية بجودة المكالمة للحصول على هذه الطبقة الإضافية من الأمان لمكالماتك، مما يجعل من المحتمل أن تظل ميزة الاشتراك التي لن يرغب الكثير في استخدامها.

نظرًا لعدم ذكر أن هذا يقتصر على المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو، فإننا نفترض أن حماية الخصوصية هذه ستنطبق على كليهما. وفي الوقت نفسه، توضح صفحة دعم واتساب أن المكالمات، بالإضافة إلى النصوص أو الوسائط المرسلة على المنصة "مؤمنة من الوقوع في الأيدي الخطأ" بمساعدة التشفير الشامل.

على العموم، إنها أخبار مرحب بها أن WhatsApp يعمل على المزيد من الطرق لتحسين أمان المستخدم، وهو أمر وثيق الصلة بالنظر إلى الاتهامات الطويلة الأمد بإهمال خصوصية المستخدم على منصات Meta Platforms الخاصة بالشركة الأم.