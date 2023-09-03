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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود وتربح 3.5 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

تداولات البورصة المصرية
تداولات البورصة المصرية

 

 

واصلت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع موجة صعودها بصورة جماعية.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم  3.5 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.279.7 تريليون جنيه

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوي 18942نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.84% 

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.68%

 

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