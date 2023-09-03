الأمير عبد الرحمن يرد على مهاجمي السعودية بسبب مفاوضات محمد صلاح

في رده على احد المغردين الذين هاجموا ما اسماه قيام المسئولين بالمملكة العربية السعودية بشراء المصريين ضمن محاولة نادي اتحاد جدة ضم النجم المصري محمد صلاح قال الأمير عبد الرحمن بن مساعد انه لا يرى الفنانين المصريين يباعوا حتى نشتريهم ولا الإعلاميين المصريين يشتروا حتى نشتريهم .

وقال الأمير عبد الرحمن بن مساعد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : نحترم مصر ونجلها ( أكثر منك بالتأكيد) فنحن لا نرى أن الموسيقيين المصريين يباعون لنشتريهم ولانرى أن المغنيين والفنانين المصريين يباعون لنشتريهم ولا نرى أن الإعلاميين المصريين يباعون لنشتريهم أما الثقافة المصرية نستفيد منها نعم ونفخر بها مثلما نستفيد من أي ثقافة في العالم ولذلك نمضي بخطى سريعة في التطور والنمو والتقدم ولا نشغل نفسنا بمراقبة ما يفعله غيرنا بل ننشغل في تطوير بلادنا وشعبنا ولذلك تقدمنا ونتقدم وسنتقدم أكثر بعون الله وفضله ثم بعزيمة شعب عظيم وقيادة عظيمة .



أما بالنسبة للاعب الكبير محمد صلاح فنحن لا نسعى لشرائه بل لشراء عقده الذي بيع لأكثر من نادي منذ أن كان في نادي المقاولون الى أن وصل لليفربول وأصبح من أهم لاعبي العالم لذلك سعينا لشراء عقده ليساهم في الخطة الموضوعة لجعل الدوري السعودي من اهم خمس دوريات في العالم وسيكون كذلك وستراه وستعلق عليه بتعليق يفوق حنق تعليقك هذا.



إن جاء صلاح سيضيف للدوري السعودي وسنسعد به بين أهله وفي بلده وإن لم يأت لن يتأثر المشروع الرياضي السعودي وستتحقق أهدافه بعون الله ورغم أنفك..

كل الإحترام والحب والتقدير لمصر وكل ما عكس ذلك هو لك .