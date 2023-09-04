الوفد " ترصد كواليس حياة رجل الأعمال محمد الفايد بالإسكندرية

انطفات أنوار قصر رجل الأعمال محمد الفايد عقب خبر وفاته وسادت حالة من الحزن بين أهالى منطقة فيكتوريا وخاصا الفقراء والمحتاجين الذين كانوا يطلقون عليه " قصر الخير " لان كان من يتوجه الي الفيلا لطلب الحاجة وخاصا فى رمضان والمناسبات لم يتاخر رجل الاعمال عنهم ابدا ، رغم بعده سنوات طويلة عن الفيلا الا ان اعمال الخير التى كان يقدمها لم تنقطع فهو لم يتعالى ابدا عليهم وكان دائما يشعر اهالى المنطقة " انا واحد منكم "

رصدت " الوفد " كواليس من حياة رجل الاعمال محمد الفايد مع رحلة كفاحة واعمال الخير التى لم استمرت سنوات فى خفاء ، وحبه الشديد لاشقاءه .

رصدت عدسة " الوفد " يقع قصر 'محمد الفايد' بشارع ابن عقيل بمنطقة فيكتوريا بالإسكندرية، ويُعد من الشوارع الهامة إذ يحتوي على 5 فيلات ضمن مجلد التراث المعماري، وهو الشارع الذي شهد ميلاد عائلة الفايد بما فيهم الملياردير محمد الفايد وشقيقته صفية،.ويحمل القصر اسم مالكه 'محمد الفايد' الملياردير المصري ورجل الأعمال الذي وُلد في 27 يناير 1929 في الإسكندرية

فالقصر يقطنه حارس وأسرته بجانب حراس آخرين منذ سنوات طويلة ولا يأتي أحد كثيرًا إلى ذلك القصر الذي تتخطى مساحته ٤ أفدنة، والقصر ملحقة به حديقة مقامة على مساحة كبيرة والتي شهدت حريقًا هائلًا قبل شهرين أتى على جزء كبير من الحديقة وجرت السيطرة على الحريق بواسطة سيارات الإطفاء قبل امتداده إلى باقي الحديقة والفيلا، والمبنى الرئيسي مغلق وتوجد عدة أبنية مهدومة بالحديقة بالإضافة إلى تماثيل على الطراز الفرعوني. ويحمل القصر قصص كثيرة لرجل الاعمال التى تدل على ان النجاح ليس وليد لحظة أو ضربة حظ، بل تعبا وشقى وحصد زرع تعبت فيه الأيدى وسهرت عليه العيون وتعلقت به الأفئدة، فبدأ محمد الفايد حياته وهو طفل صغير كعامل (عتال) يحمل الحقائب في ميناء الإسكندرية ولديه بعض الحرف اليدوية الأخرى، وكان عمله المبكر سبباً في جعله يحب العمل الشاق.

قال محمد السيد من اصدقاء الطفولة لرجل الاعمال محمد الفايد ..

الفايد شاب سكندري، مغامر تحول من الجوع والفقر إلى واحد من أغنياء العالم، بدأ حياته عتالاً ينقل البضائع والسلع في ميناء الإسكندرية حتى شق طريقه إلي القمة ،فهو ولد بمنطقة رأس التين من أب بسيط كان يعمل مدرساً للغة العربية وعمل الفايد في صغرة في أعمال كثيرة وعمل بميناء إسكندرية عتال بضائع وتنقل بين عدة أعمال. وعند أقرب فرصة لاحت أمامه شق الفايد طريقه إلى السعودية للعمل في بيع ماكينات الخياطة، وخلال تلك الفترة استطاع أن يجمع ثروة كبيرة، ولأن قلبه معلق بالبحر وميناء الإسكندرية عاد إلى مسقط رأسه من جديد وأسس شركة شحن.، بدأت تجارة الفايد في التوسع واستطاع أن يشتري سفينتي شحن بضائع كاملتين، تقفان في ميناء الإسكندرية، وتعمل على خط "جينوا – الإسكندرية – بيروت – إسطنبول".

ورغم النجاحات التي حققتها تجارة محمد الفايد، إلا أن ثورة 1952 كانت بمثابة الصخرة التي تحطمت عليها آمال "الفرعون الطموح"، ففي عام 1961 قررت الحكومة المصرية آنذاك تأميم شركة الفايد، ليعود من جديد لنقطة الصفر.

ولم يخسر الفايد جميع ممتلكاته بالكامل، فلحسن حظه كان يملك بعض سفن الشحن التي كانت متوقفة خارج مصر وقتئذ، ولأنه مغامر بطبعه ولا يعرف اليأس طريقا له، قرر الانتقال إلى لندن لبدء شركته من جديد باستخدام سفن الشحن التي يملكها.

قال محمد سعيد حسن، من سكان منطقة فكتوريا ..

اننا نقيم بالمنطقة منذ عدة اعوام ودائما كان رجل الأعمال الراحل محمد الفايد، يتردد على المنطقة و يتردد داخل فيلته بمنطقة فكتوريا بالإسكندرية، منذ عام 1973 وحتى عام 1980، وكان يتردد بصفة غير مستمرة بعد ذلك حتي هاجر إلي إنجلترا.

وأضاف أن محمد الفايد كان رجل خير يقوم بتوزيع كراسي متحركة لذوى الهمم مجانا، وأيضا كان يقوم بدفع رواتب شهرية لغير القادرين علي مدار سنوات، وجميع أهالي المنطقة يتوافدون على فيلا محمد الفايد بصفة مستمرة.

قال أحد أفراد عائلة الفايد …

ان رجل الاعمال الفايد كان بارًا بأخواته وأهله، ، وانه كان يحب اشقائه وعلى علاقة طيبه بهم ، وأشار إلى أن محمد الفايد كان له 4 أخوة أشقاء، هم صلاح وصفية وسعاد وعلي، مشددًا على علاقته الطيبة بشقيقته صفية، لدرجة أنه أقام لها دارا باسمها لرعاية الأطفال مرضى السرطان، وهي دار «صفية الفايد» لرعاية مرضى السرطان بالإسكندرية،.

وأكد أن دار «صفية الفايد» تقع بمنطقة محرم بك لرعاية مرضى السرطان بالإسكندرية، تقدم خدمات رعاية الأطفال مرضى السرطان، أثناء تلقيهم العلاج بمستشفيات الإسكندرية معنويا واجتماعيا وغذائيا ومساعدة أسرهم.

وتعمل الدار على تجميع الأطفال وإقامتهم فيها، لتشجيعهم على استمرارية العلاج، خاصة بعد الجراحات اللازمة، مع تجنب الأطفال وأسرهم معاناة السفر والانتقالات من المناطق النائية في القرى والمراكز للوصول إلى المستشفيات الحكومية بمدينة الإسكندرية لتلقي العلاج.وتوفر دار الضيافة الرعاية الغذائية المتكاملة واللازمة أثناء دورات العلاج، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والمعنوية والتوجيه المنظم، كما تساعد على حل مشكلات هؤلاء الأطفال وأسرهم وتعاون أهل الخير مع الأطباء.

واضاف أن محمد الفايد كان رجل خير من المقام الأول، ولكن معظم أعمال الخير التي كان يقوم بها كانت تنصب على التعاون مع الجهات الرسمية والمؤسسات والمستشفيات، لا سيما في مسقط رأسه بالإسكندرية؛ وربما كان ذلك يثير هجوم البعض عليه؛ بسبب عدم رده على الخطابات التي كانت تصله لطلب المساعدات؛ وكان الراحل يقول إن أعداداً كبيرة من هذه الخطابات كانت تصله، وأنه لا يستطيع تحرّي دقتها، وهو يريد أن يصل الخير إلى مستحقيه؛ لذلك فضل توجيه المساعدات للجهات الرسمية أكثر من الأفراد.

قالت الدكتورة عايدة السويفى سيدة اعمال

إن محمد الفايد ينتمي لعائلة أصيلة في المدينة، ومن أبرز ما يميزها هو أنها عائلة محبة للخير، مؤكدة أنه كان يلقب بـ«قلب أخضر» من فرط صفاء قلبه وحبه للخير، وميله لمساعدة الغير في صمت بجميع الأشكال، وليس فقط عبر الجانب المادي.

وأضافت: عرفت السيدة صفية شقيقته بحكم مشاركتي في أعمال تطوعية ومجتمعية بالإسكندرية، وكنت ألحظ شغفها بهذه الأعمال وهو ما حفز محمد الفايد على إنشاء دار لرعاية الأطفال المصابين بمرض السرطان من القرى والمناطق القريبة من الإسكندرية، أو أي مناطق أخرى نائية ممن كان أبناؤها يلجأون للدار لتلقي العلاج من هذا المرض».

وتابعت: «ترك محمد الفايد للسيدة صفية إدارة الدار بالكامل، وهي بدورها لم تتهاون لحظة في حسن رعايتها؛ فكانت تستقبل الأطفال من سن شهر حتى 18 سنة، ومعهم أمهاتهم وتوفر لهم إقامة كاملة، وداخل الدار توجد حضانة، وبمجرد أن يصل الطفل المريض إلى سن المدرسة كان يُلحق بها، وكانت موجودة دوماً في المكان.

كان قد رحل عن عالمنا مساء الجمعة الماضية ، الملياردير المصرى محمد الفايد عن عمر ناهز 94 عاماً، بعد حياة حافلة بالعمل والنجاحات، والتى بدأها مبكرا منذ نعومة أظافره وحتى كهولته، فقد كون مملكة اقتصادية ضخمة بصافي ثروة بلغ 2 مليار دولار، ليحتل بذلك المرتبة الـ 12 في قائمة أثرياء العرب ويحتل المرتبة 1516 عالميًا وفقًا لتصنيف مجلة فوربس.ليصل قبل وفاته إلى ثروة ضخمة حيث اصبح يمتلك حوالي 4 طائرات خاصة، وقلعة في اسكتلندا، و3 قصور بلندن وأخر في سويسرا والأخير في فرنسا، ويختا يطلق عليه يخت سوكار، وقيمته تصل إلى 40 مليون دولار تقريبًا وفقا لتقرير للعين الاخبارية.

بدأ حلم الفايد عندما سافر إلى المملكة العربية السعودية من أجل العمل في بيع ماكينات الخياطة، وكون ثروة معقولة وعاد إلى مصر ليبدأ من جديد في العمل بشحن البضائع.

وفي عام 1966 تعرف على الملك محمد حسن البقلية سلطان بروناي، وأصبح مستشاراً له وتولى إدارة أعماله وثرواته، حينها سافر إلى الإمارات وتحديدا إلى إمارة دبي، حيث كان صاحب فكرة تدشين أول مرسى للسفن بدبي.

وانتقل خلال منتصف ستينيات القرن الماضي إلى المملكة المتحدة حيث جمع ثروته، وفى مدينة الضباب، في عام 1974م، وبدأ العمل في 1975م حيث كان عضوًا في مجلس إدارة لونرهو، وهي من أهم الشركات التي تعمل في تقديم الاستثمارات داخل القارة الأفريقية.

ولكنه لم يستمر طويلًا فبعد 9 أشهر فقط ترك الفايد مجموعة لونرهو، حيث قام بشراء فندق دورشستر وتوسع من جديد وبعد 5 سنوات اشترى فندق "ريتز كارلتون" في باريس مع شقيقه علي مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

كان نجاح الفايد سريعًا وكان محط أنظار الجميع، خاصة بعد أن قام بشراء قصر دوق وندسور بفرنسا، وفي محاولة منه لتوطيد علاقاته بالأسرة الحاكمة أرسل محتويات القصر للملكة لتختار ما تريد منها.

وخاض الفايد رحلة إلى ألمانيا لجذب شركات للتنقيب عن البترول في أرض دولة الإمارات، ونجح في التعاقد مع شركة ألمانية كبرى، قامت بالتنقيب عن النفط في أرض دولة الإمارات واستطاعت تحديده واستخراجه، مما جعل الفايد يحصل على عمولة كبرى إضافية، وهو الأمر الذي جعله يستقر في الإمارات ويسهم في مشروعات عملاقة عدة ما زالت من أضخم المشاريع التي تقف في دبي اليوم.

وسعت أعمال الفايد، ففي عام 1985م تمكن من الحصول على الحصة الأكبر للأسهم من سلسلة محلات هارودز الشهيرة بنسبة 65% من الأسهم، والتي تشتري منها الأسر الحاكمة فى العالم الملابس وجميع متعلقات القصور الملكية، وفي مارس من ذلك العام، استحوذت شركة الفايد للاستثمار والثقة على حصة مسيطرة في هاوس أوف فريزر، الشركة الأم لهارودز، بالإضافة إلى 100 قسم آخر.

التقى الفايد بزوجته الأولى سميرة خاشقجي، شقيقة تاجر الأسلحة المليونير السعودي عدنان خاشقجي، التي وظفته في شركة الاستيراد الخاصة به في المملكة العربية السعودية، وقد ساعده هذا الموقع في تكوين علاقات جديدة في مصر، وعلى الرغم من أن الزواج لم يستمر لأكثر من عامين إلا أن "الفايد" استمر في إطلاق شركة الشحن الخاصة به، وتزوج من عارضة الأزياء والممثلة الفنلندية هيني واثينعام 1985. في عام 2009، صرح محمد الفايد لصحيفة "صنداي تايمز" بأنه مستعد لأن يصبح أول رئيس لأسكتلندا المستقلة.