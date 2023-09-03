أسعار الدقيق صباح اليوم الأحد في الأسواق

أسعار الدقيق.. واصل سعر الدقيق خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الأسواق المصرية والسوق لامحلية استقرارًا وثباتاً ملحوظاً منذ أكثر من شهر تقريبًا، وسجلت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، واستقرت أسعار الردة محلي، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 7,800 جنيه.

استقرارًا أيضًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 7,800 جنيه.

وشهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق بكل أنواعة والردة، اليوم الاحد في الاسواق، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

ومن المعروف أن هناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على اسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدتها أسعار الدقيق.

سعر طن الدقيق اليوم

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2023.

أسعار الدقيق اليوم الأحد في الاسواق المصرية

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,600 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 14,400 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا أيضًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 7,800 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

سعر الدقيق الفينو اليوم

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.