تفاصيل انطلاق سباق الهجن في العلمين (فيديو)

انطلق سباق الهجن في ميدان العلمين، بمشاركة وافرة من السياح وزوار الساحل الشمالي وسكان مدينة العلمين، وهو السباق الثاني للموسم الرياضي، بدعم من اتحاد الهجن في دولة الإمارات العربية.

وجرى تنظيم سباق الهجن كجزء من سلسلة السباقات الموسمية، خاصةً أن مدينة العلمين أصبحت وجهة جاذبة لمحبي ومتابعي رياضة الهجن، التي تعتبر واحدة من أقدم وأعرق الرياضات العربية.

شهد السباق حضورًا كبيرًا لملاك الهجن من جميع المحافظات الذين حضروا إلى الميدان للمشاركة في المنافسة على الشوط الأول. ووصلت أعداد المشاركين إلى 400 مشارك من محافظات سيناء ومطروح والوادي الجديد والإسماعيلية والسويس، بالإضافة إلى باقي المحافظات. وجرت دعوة الهجانة من جميع أنحاء مصر من قبل الاتحاد المصري للهجن للمشاركة في السباق.

شعبية كبيرة لسباقات الهجن في الدول العربية

سباق الهجن هو نوع من السباقات التقليدية في العالم العربي، يتم فيه تنافس الهجن (الخيول العربية الأصيلة) في سرعة الجري. يُعتبر الهجن رمزًا للثقافة العربية التقليدية وله تاريخ طويل يمتد لآلاف السنين.

تشتهر بعض الدول العربية بتنظيم سباقات الهجن، مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر. تمتاز هذه السباقات بمشاركة هجن ذات جودة عالية وقيمة ثقافية كبيرة.

تُجرى السباقات على مسارات مخصصة، وتوجد مسافات مختلفة تعتمد على فئة السباق ومستوى المشاركين. يتم تحديد الفائز بناءً على ترتيب الوصول إلى الخط النهائي بأسرع وقت.

تعتبر الهجن من أندر فصائل الخيول في العالم، حيث تتميز بقوة وسرعة وقدرة على التحمل العالية. تُربى الهجن بعناية فائقة وتتمتع بمواصفات جسمية مثالية، وتعتبر مصدر فخر لأصحابها.

سباق الهجن فرصة لعرض الثقافة والتراث العربي وجذب السياحة

بالإضافة إلى الجوانب الرياضية، يعتبر سباق الهجن أيضًا فرصة لعرض الثقافة والتراث العربي، حيث يتم تنظيم فعاليات ثقافية وترفيهية مصاحبة للسباقات، بالإضافة إلى معارض للفروسية والحرف التقليدية والتراثية.

يحظى سباق الهجن بشعبية كبيرة بين المحترفين والهواة على حد سواء، وتجذب المنافسات جماهير كبيرة من الجميع، حيث يتابع الناس السباقات عبر وسائل الإعلام ويحضرونها مباشرة للاستمتاع بالمناظر الرائعة والتشويق والإثارة التي يوفرها سباق الهجن.