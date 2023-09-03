سويلم يلتقى عددًا من النواب والمنتفعين ومسئولى الرى بمحافظة الدقهلية

في إطار زيارته بالأمس السبت الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ لمحافظة الدقهلية .. التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بعدد من النواب والمنتفعين ورؤساء روابط مستخدمى المياه ، كما تفقد مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية وإلتقى بالعاملين بالإدارة .

والتقى الدكتور سويلم بكل من النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، والنائب رضا غازي ، والنائب محمود العزب ، والنائب مكرم رضوان ، والنائب خالد حداد ، والنائب وحيد فودة ، والنائب وحيد قرقر، والنائب فايق الزكي، والنائب السيد جوهر أعضاء مجلس النواب ، والنائب ثروث فتح الباب ، والنائب طارق عبد الهادي ، والنائب رضا الشافعي أعضاء مجلس الشيوخ ، وعز الدين كامل مدير بهيئة تنمية الصادرات وحمدى حسن أمين الفلاحين بحزب مستقبل وطن .

وخلال اللقاء .. أشار الدكتور سويلم لما تبذله أجهزة الوزارة من مجهودات لتحسين عملية إدارة المياه وضمان وصول المياه لكافة المنتفعين خاصة خلال الموسم الصيفى لعام ٢٠٢٣ على الرغم من الإرتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة وما نتج عنه من إرتفاع كبير في الإستخدامات المائية ، كما أشار سيادته أنه تم وضع خطة للتعامل مع الموسم الشتوى ٢٠٢٣ والموسم الصيفى القادم ٢٠٢٤ لضمان إستيفاء الإحتياجات المائية للمنتفعين بكافة المحافظات .

وقد أعرب النواب والمزارعين عن تقديرهم لمجهودات الوزارة لمواجهة الموجة الحارة فى الصيف المنقضى وفى التعامل مع زيادة الطلب الغير مسبوق على المياه .

وخلال اللقاء مع النواب ..تم مناقشة عدد من الطلبات الخاصة بإدارة المياه بمحافظة الدقهلية ، والتي تضمنت طلبات لتوفير محطات رفع طوارئ بعدد من النقاط الساخنة بالمحافظة ، وعمل صيانة للصرف المغطى بأحد الأراضى ، وإقامة أسوار على جوانب الترع لحماية المواطنين وخاصة الأطفال ، ونقل الإشراف الإدارى لعدد من قطع الأراضى المملوكة للوزارة لإقامة مشروعات نفع عام عليها حال إنتهاء الحاجة لهذه الأراضى لأغراض الرى .

كما التقى الدكتور سويلم، بعدد من المنتفعين ورؤساء الروابط ، حيث إستمع سيادته إلى طلباتهم وإقتراحاتهم والمعنية بطلبات تطهير بعض الترع والمساقى الخصوصية وإزالة التعديات الواقعة على بعض المجارى المائية ، وقد أعرب المزارعين عن سعادتهم بالدعوة الموجهة لهم من قبل السيد الوزير للقاء معهم والحوار من أجل تطوير منظومة الري في المحافظة .

وقد إستمع سويلم الي كل الطلبات والمقترحات من السادة النواب والمنتفعين ورؤساء الروابط ، موجهاً لقيادات الوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالتعامل الفوري مع هذه الطلبات ودراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت ، مشدداً على إستمرار المتابعة الميدانية من قبل أجهزة الوزارة بالمحافظة للموقف المائى علي الطبيعة وإزالة التعديات على الترع والمساقى وتطهيرها حال الإحتياج لضمان إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاواهم .

وعلى صعيد آخر .. تفقد الدكتور سويلم مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الدقهلية وإلتقى بالسادة العاملين بالإدارة ، حيث أكد على ضرورة مواصلة العمل الجاد بروح الفريق من كافة العاملين لتحقيق الأهداف المرجوة وخدمة المنتفعين وتوصيل مياه الرى للمزارعين ، مشيراً لحرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام ، مع إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل ، كما وجه سيادته بدراسة جميع الطلبات المقدمة من العاملين بالإدارة والعمل على تحسين بيئة العمل وتلبيه الطلبات الجماعية بشكل سريع .