سعر الدولار صباح اليوم الاحد أمام الجنيه في بداية التعاملات البنكية

سعر الدولار.. حالة من الاستقرار شهدها سعر الدولار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والقطاع المصرفي، حيث سجلت العملة الامريكية في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري نحو 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك المصرية، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الاحد في البنوكح المصرية

الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر العملة الخضراء في البنك الأهلي المصري

عرض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في ميد بنك

طرح سعر الدولار في ميد بنك، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب

شهد سعر الدولار في بنك سايب، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

قدر سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري، أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك قطر الوطني الأهلي

في بنك قطر الوطني الأهلي، مقابل الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري عرض بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.