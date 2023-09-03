خبير مالي يتوقع استكمال مؤشرات البورصة للصعود خلال تعاملات الاسبوع

تتوقع هالة مسعود خبير أسواق المال أن تواصل مؤشرات البورصة خاصة مؤشر البورصة الرئيسي إيجي أكس 30 خلال تعاملات الأسبوع الجاري موجة صعوده، القياسية مدعوما بالعديد من الأحداث الإيجابية بالسوق.

كما تتوقع "مسعود" أن يستهدف المؤشر الثلاثيني مستوى 19200 نقطة، في ظل حالة النشاط التي تسود الأسهم، كما تتوقع" مسعود" أيضا أن المؤشر حدد نقاط ارتكاز أعلى منطقة 18200 نقطة والاستقرار في مستوياتها.

تتوقع أيضا أن يكون مستوى 19000 نقطة منطقة مقاومة، تتطلب سيولة قوية، لتجاوزها، وأيضا تتوقع أن تكون منطقة 18700 نقطة منطقة دعم.

كانت مؤشرات البورصة قد اتسمت بالنشاط الكبير، ونجحت المؤشرات الرئيسية والفرعية في تحقيق مستويات قياسية على مستوى الأداء والتداولات.

انضمام مصر إلى تكتل بريكس الاقتصادي ساهم بصورة كبيرة في تزايد حالة التفاؤل بين المستثمرين، ودفعهم ذلك إلى العمل على تكثيف مشترياتهم في السوق، خاصة بعد حالة الرواج الذي خلفه اكتتاب زيادة رأس مال بلتون المالية، وإعادة توجيه أموال الاكتتاب والمكاسب في الأسهم مرة أخرى ، مما ساهم في نشاط السوق، والأسهم.

أتسمت أيضا قيم السيولة بالنشاط والارتفاع، حيث وصل متوسط قيم التداولات في السوق إلى 3 مليارات جنيه، وهي ارقام لم تسجل منذ فترة.