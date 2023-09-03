حملات لرفع الإشغالات ومتابعة خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بمدينة الفيوم

قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بتنفيذ عدة حملات لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك تحت إشراف المحاسب مراد مسعود رئيس المركز.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات معالي الوزير الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن، بمتابعة تنفيذ خطة ترشيد الاستهلاك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

غلق المحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق بمدينة الفيوم

وأوضح رئيس مركز ومدينة الفيوم أنه تم خلال الحملة غلق عدد من المحال التجارية المخالفة للمواعيد الرسمية لغلق المحلات، بالإضافة إلى التنبيه على أصحاب المحلات والمطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح والمنشآت السياحية، والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكاشفة، وقاعات الأفراح وغيرها، بتقليل الأنوار الخارجية، وتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، لترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة مع إطفاءها تماماً بعد الساعة الثانية عشرة ليلاً، والالتزام بمواعيد الغلق، مؤكداً علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجابت مجموعة العمل برئاسة رئيس المركز بالتعاون مع شرطة المرافق برئاسة العقيد مصطفي عبدالعظيم رئيس شرطة المرافق بالفيوم والرائد احمد ربيع وبحضور المهندس محمود الجمال نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس خليفه روبي نائب رئيس المركز لشئون الاشغالات والمرافق والمهندس احمد درغام رئيس حي غرب والمحاسب نزيه محمد رئيس حي شرق وإدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، شوارع مدينة الفيوم لمتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال التجارية عند الساعة الحادية عشرة ليلاً طوال أيام الأسبوع، ماعدا يومي الخميس والجمعة تستمر حتي الساعة الثانية عشرة ليلاً، وكذا غلق الكافيهات عند الساعة الثانية عشرة ليلاً، ماعدا يومي الخميس والجمعة تستمر حتي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، مع اتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وفي نفس السياق قامت مجموعة عمل أخرى بالتجول بشوارع السد العالي ودار رماد وميدان الفنية، لرفع الإشغالات والعوائق ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومدى إلتزام المحلات التجارية والكافيهات بمواعيد الغلق المقررة وكذا إطفاء اللوحات الإعلانية على المحلات واللافتات على اعمدة الانارة، كما قامت الوحدات المحلية القروية دائرة المركز بالمرور ومتابعة إلتزام المحلات التجارية بمواعيد الغلق المقررة

واكد "مسعود" انه قام بتشكيل فرق عمل تجوب المدينة والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة في ترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الاحمال، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمرور الليلي ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية والكافيهات بتطبيق خطة ترشيد الكهرباء وتخفيف الأحمال، وكذا إغلاق اللوحات المضيئة على المحلات التجارية وبالشوارع والميادين العامة، مع التأكد من إلتزام جميع المحلات والمطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح والأندية الرياضية، ومراكز الشباب، والملاعب التي تستخدم الأضواء الكشافة، وقاعات الأفراح باجراءات ترشيد الكهرباء وتخفيف الاحمال.

ووجه رئيس المركز بضرورة عمل حملات ليلية بشوارع المدينة والقري التابعة علي المحلات التجارية لتخفيف وترشيد الاستهلاك من الطاقة الكهربائية وذلك بالتعاون مع قوات الأمن، مضيفا انه تم توجيه مسئولي مختلف الجهات المعنية، بتكثيف الجولات المرورية، لمتابعة تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية والمنشآت العامة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، وذلك ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكداً على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين.