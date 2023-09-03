عامل ينهي حياة نجل شقيقه بسبب عامود إنارة بطما

استقبل مستشفى طما المركزي عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج مصابًا بطلق خرطوش بالبطن وتوفي عقب وصوله تعدى عليه عمه بالضرب بسلاح ناري وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب قيام المجني عليه بتركيب عامود إنارة بالقرب من منزليهما وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول "محمد . ع . م . ع" 40 سنة عامل ومقيم دائرة المركز مصاباً بطلق خرطوش بالبطن من الناحية اليسرى وتوفي عقب وصوله .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "علي . م . ع . م" 61 سنة عامل ومقيم بذات الناحية إتهم شقيقه عم المصاب "عبد العال . م . ع . م" 55 سنة عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي علي نجله وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته التي أودت بحياته لخلافات بينهما بسبب قيام المجني عليه بتركيب عامود بالقرب من منزليهما .





تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .